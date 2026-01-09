ทรู ดิจิทัล พาร์ค ต้อนรับคณะโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ปัตตานี สัมผัสเทคโนโลยีล้ำสมัย ณ CP-CoE และ Hyundai IONIQ Lab

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปัตตานี นำโดย นายอุสมาน อารง ผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมล้ำสมัย ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค พร้อมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับแนวหน้า โดยมี นายปริญญา สุวรรณชาตรี ผู้จัดการทั่วไป เขตพื้นที่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ภายในกิจกรรม คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายและแบ่งปันองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดมุมมองด้านอนาคตดิจิทัล โดย นายกัญจน์ ลีรัตนขจร เจ้าหน้าที่อาวุโส บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ในหัวข้อ “เสริมพลังความเท่าเทียมทางดิจิทัล” สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีในการขยายโอกาสการเรียนรู้และการเข้าถึงอย่างทั่วถึง และ นายรวิพัชร ศรีสถิต หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในหัวข้อ “ศูนย์กลางคอมมูนิตี้สตาร์ทอัพเทค เติมเต็มทุกความเป็นไปได้ของไลฟ์สไตล์” ถ่ายทอดภาพของพื้นที่นวัตกรรมที่หลอมรวมชุมชนผู้ประกอบการ เทคโนโลยี และชีวิตเมืองเข้าด้วยกัน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการเยี่ยมชม CP Center of Excellence (CP-CoE) ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ออกแบบให้เป็น “ระบบนิเวศแห่งนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)” เชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูล เพื่อยกระดับการพัฒนาและความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยภายในประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. Bio-Technology Lab มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและความมั่นคงทางอาหาร
2. Digital & AI Lab ศูนย์พัฒนาระบบอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
3. Data Center & Cloud CoE โครงสร้างพื้นฐานสำคัญรองรับ Big Data, AI, Cloud และ Cybersecurity เพื่อขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะอาจารย์และนักเรียน ยังได้เข้าชม ศูนย์นวัตกรรม Hyundai IONIQ Lab พื้นที่โชว์เคสเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่นำเสนอทั้งกระบวนการผลิต นวัตกรรมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์แขนกลหลากรูปแบบ ตอกย้ำบทบาทของพื้นที่นวัตกรรมที่ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเรียนรู้สำหรับสตาร์ทอัพเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความทันสมัยและแรงบันดาลใจรอบด้าน
ปิดท้ายด้วยการเดินชม สวนลอยฟ้า (Sky Garden) ทางเชื่อมระหว่างอาคาร East และ West ของทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งออกแบบให้เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง สะท้อนแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตควบคู่กับเทคโนโลยี