Meta จับมือ กทม. เปิดคฤหาสน์หลอนแฉกลโกง ชวนไขปริศนารู้ทันโจร เข้าชมฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหกรรมแฉกลโกงสุดล้ำ! ‘Meta’ จับมือ กทม., ดีอี, ตำรวจนครบาล และพันธมิตรภาครัฐรวม 6 หน่วยงาน เปิดปฏิบัติการเชิงรุกต้านภัยสแกมเมอร์ เปลี่ยน ‘การประปาแม้นศรี (หลังเก่า)’ ให้กลายเป็นพื้นที่อินเทอร์แอคทีฟสุดระทึกในงาน “The Mystery Mansion of Scams” ชวนประชาชนสวมบทนักสืบไขปริศนาลึกลับ เพื่อรู้เท่าทันเหลี่ยมโจรโซเชียล ตั้งแต่วันนี้ - 25 ม.ค. 69 งานนี้เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!

Meta ประเทศไทย เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจสร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ โดยยกระดับการให้ความรู้จากหน้าจอสู่ประสบการณ์จริง (Immersive Experience) ผนึกกำลังกับ 6 เสาหลักภาครัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.), กระทรวงดิจิทัลฯ (ดีอี), กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.), สพธอ. (ETDA), ก.ล.ต. และ กสทช. เปิดตัวแคมเปญใหญ่รับต้นปี 2026

Meta ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัย ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดตัวกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟสุดอิมเมอร์ซีฟ “The Mystery Mansion of Scams: คฤหาสน์หลอน เปิดโปงโลกสแกม” ชวนประชาชนร่วมไขปริศนาเบื้องหลังโลกกลโกงออนไลน์ ผ่านประสบการณ์ลึกลับ น่าติดตาม และเต็มไปด้วยสาระความรู้ เปิดให้เข้าร่วมฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2569 เวลา 15.00–21.00 น. ณ การประปาแม้นศรี (หลังเก่า) เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องภัยสแกมจากรูปแบบเดิม ๆ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมจริง เสริมสร้างการตระหนักรู้และความรู้เท่าทันด้านดิจิทัลให้กับประชาชนในวงกว้าง

นายยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะจาก Facebook ประเทศไทย กล่าวว่า “ภัยหลอกลวงออนไลน์กำลังทวีความรุนแรงและแพร่หลายมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แอปหาคู่ เกมออนไลน์ ไปจนถึงแพลตฟอร์มคริปโตฯ หรือการหลอกลวงผ่านการส่งข้อความทางโทรศัพท์

ทั้งนี้ Meta มีการใช้แนวทางการทำงานหลายระดับในการรับมือกับอาชญากรที่มีความซับซ้อนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบป้องกันทางเทคนิคแบบอัตโนมัติ การสกัดกั้นและรบกวนเครือข่ายมิจฉาชีพ การทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้ให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตและป้องกันภัยหลอกลวงได้ แคมเปญในวันนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนถึงความสำคัญของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันพันธกิจของ Meta และพันธมิตรในการสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยและยั่งยืน”

กิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดจากแคมเปญโซเชียล “อันนี้จริงหรือหลอก?” (Is This Legit?) ซึ่งเป็นแคมเปญให้ความรู้ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุม 17 ประเทศ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ปี 2568 ที่ผ่านมา โดยแคมเปญมีเป้าหมายเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับรูปแบบภัยหลอกลวงออนไลน์ที่พบบ่อย และให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานถึงความสำคัญของเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของบัญชี ผ่านการผสานประสบการณ์จากเกมออนไลน์แบบอินเทอร์แอคทีฟ แคมเปญบนแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ รวมถึงกิจกรรมออฟไลน์ พร้อมประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละประเทศ ตลอดระยะเวลาการจัดแคมเปญในภูมิภาค สื่อให้ความรู้นี้สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มที่ไม่ซ้ำกันกว่า 382 ล้านคน และสร้างยอดการแสดงผลมากกว่า 2 พันล้านครั้งบน Facebook และ Instagram โดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 343,000 คนเข้าร่วมเล่นเกม รวมระยะเวลาการมีส่วนร่วมกว่า 2.74 ล้านนาที

สำหรับในประเทศไทย แคมเปญ “อันนี้จริงหรือหลอก?” (Is This Legit?) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.), กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี), กองบัญชาการตำรวจนครบาล, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานกว่า 31 ล้านคน และสร้างยอดการแสดงผลมากกว่า 130 ล้านครั้ง อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมเล่นเกมมากกว่า 23,700 คน รวมระยะเวลาการมีส่วนร่วมกว่า 190,000 นาทีในการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบภัยหลอกลวงออนไลน์ต่าง ๆ

The Mystery Mansion of Scams: คฤหาสน์หลอน เปิดโปงโลกสแกม

ภายในกิจกรรม “The Mystery Mansion of Scams: คฤหาสน์หลอน เปิดโปงโลกสแกม” ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงผ่านการสืบสวนพร้อมไขปริศนาเบื้องหลังเรื่องราวอุทาหรณ์ของหญิงสาวคนหนึ่ง โดยเดินทางตามเสียงแมวดำนักเล่าเรื่องและคำใบ้จากผีสาว เพื่อค้นหาความจริงและเรียนรู้รูปแบบกลโกงออนไลน์ที่แฝงอยู่ในเรื่องราว เช่น การหลอกให้รัก (Romance Scams) การหลอกให้ลงทุน การแอบอ้างตัวตน และกลโกงในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทุกคน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ปัญหาการหลอกลวงออนไลน์เป็นประเด็นที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะเป็นภัยใกล้ตัวที่กระทบต่อความปลอดภัยของคนเมืองยุคดิจิทัล การที่ Meta เข้ามาร่วมผลักดันและสร้างแรงกระเพื่อมผ่านกิจกรรมที่เข้าถึงง่ายและสร้างสรรค์เช่นนี้ ช่วยให้การเรียนรู้เรื่องภัยออนไลน์แพร่ขยายไปสู่คนไทยในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานครขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริง และในอนาคต เราหวังว่าจะได้เห็นกิจกรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครที่ปลอดภัยทั้งในโลกความจริงและโลกออนไลน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน”

นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า “ในปัจจุบัน ประชาชนต้องเผชิญกับกลลวงและภัยออนไลน์ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปตกอยู่ในความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเสริมความพร้อมในการรับมืออย่างจริงจัง การยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลจึงต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนผู้ใช้งานออนไลน์ โดยความร่วมมือกับ Meta ในครั้งนี้ช่วยเสริมพลังในการสร้างความตระหนักรู้และการรู้เท่าทันสแกมให้ประชาชนผ่านวิธีการที่สร้างสรรค์และเข้าถึงง่าย อีกทั้งยังถือเป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการหลอกลวงจากภัยออนไลน์อย่างยั่งยืน”

นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ และหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. ทำงานเชิงรุกในการปกป้องผู้ลงทุนและประชาชนจากการถูกชักชวนหลอกลงทุน เน้นการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยประชาชนก่อนตัดสินใจลงทุนหรือโอนเงิน รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการลงทุนให้แก่ประชาชนและผู้ลงทุนให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากลไกป้องกัน เพิ่มการรู้เท่าทัน และสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถืออย่างยั่งยืนอันจะลดความสูญเสียของประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. Preventive Anti-Scam for All มุ่งสร้างกลไก 3Cs อันได้แก่ Consultation Communication และ Collaboration”

ประสบการณ์รูปแบบอิมเมอร์ซีฟที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยกลโกงออนไลน์ กำลังเปิดประตูต้อนรับประชาชนในสุดสัปดาห์นี้ “The Mystery Mansion of Scams: คฤหาสน์หลอน เปิดโปงโลกสแกม” ชวนทุกคนมาร่วมสำรวจ สืบค้น และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เชิงโต้ตอบ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของกลโกงในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ ผู้เข้าร่วมยังสามารถเพลิดเพลินกับภารกิจสะสมแสตมป์ใน ‘Scam Survival Passport’ เพื่อรับของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากการเข้าร่วมสืบสวนในคฤหาสน์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายในบริเวณงาน ได้แก่

- นิทรรศการจากพันธมิตร เปิดโลกความร่วมมือจัดการกลโกงออนไลน์ เช่น การจำลองเครื่องมือปฏิบัติงานจริงของสแกมเมอร์โดย AIS ควบคู่กับสื่อวิดีโอให้ความรู้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

- เรียนรู้ทักษะการจับกลโกงผ่านการเล่นเกม “อันนี้จริงหรือหลอก?” (Is This Legit?)
- อาหารและเครื่องดื่มจาก Food Truck
- และอื่น ๆ ที่เตรียมพบได้ในงาน

อย่าพลาด! ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิสูจน์ฝีมือการไขปริศนา และเรียนรู้กลโกงนักต้มตุ๋นออนไลน์ในกิจกรรม The Mystery Mansion of Scams: คฤหาสน์หลอน เปิดโปงโลกสแกม เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 15.00–21.00 น. ณ การประปาแม้นศรี (หลังเก่า)ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ “อันนี้จริงหรือหลอก?” (Is This Legit?) และเรียนรู้วิธีการระบุกลโกงของมิจฉาชีพได้โดยเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://th.isthislegit.eyeyah.com/ หรือเข้าถึงผ่านลิงก์ QR ด้านล่างเพื่อทดลองเล่นเกมอินเทอร์แอคทีฟ และติดตามเพจ https://www.facebook.com/MetaTH และเพจกรุงเทพมหานคร https://www.facebook.com/bangkokbma เพื่อรับข้อมูลอัปเดตอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยให้ปลอดภัยจากการหลอกลวงทางออนไลน์





นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ และหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นายยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะจาก Facebook ประเทศไทย

