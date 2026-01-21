การ์ทเนอร์เผย NVIDIA ทำลายสถิติ ขายทะลุ 100 พันล้านดอลล์ ขึ้นแท่นราชาชิปโลก

การ์ทเนอร์ (Gartner) เปิดเผยตัวเลขรายได้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกประจำปี 2568 พุ่งสูงขึ้นก้าวกระโดดแตะ 793,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นถึง 21% จากปีก่อนหน้า
ตัวเลขล่าสุดชี้ว่า NVIDIA ได้แซงหน้า Samsung Electronics ไปอย่างห่างชัดเจน และในขณะที่ Samsung Electronics ยังคงอยู่อันดับ 2 อีกบริษัทที่น่าจับตามองคือ SK Hynix ที่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ส่วน Intel นั้นกำลังเผชิญกับความท้าทาย เพราะส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือเพียง 6% ซึ่งเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งที่เคยมีในปี 2564
*** NVIDIA แซง Samsung
สิ่งที่น่าสนใจมากในรายงานฉบับนี้ก็คือ NVIDIA ได้แซงหน้า Samsung Electronics ไปอย่างห่างชัดเจน โดยมีรายได้สูงกว่าถึง 53,000 ล้านดอลลาร์ และกลายเป็นบริษัทแห่งแรกที่มียอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทะลุ 100,000 ล้านดอลลาร์ในประวัติศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมนี้
ขณะที่ Samsung Electronics ยังคงอยู่อันดับ 2 ด้วยรายได้ 73,000 ล้านดอลลาร์ บริษัทที่น่าจับตามองคือ SK Hynix ที่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ด้วยรายได้ 61,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 37% จากความต้องการชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง หรือที่เรียกว่า HBM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ส่วน Intel นั้นกำลังเผชิญกับความท้าทาย เพราะส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือเพียง 6% ซึ่งเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งที่เคยมีในปี 2564
***โตเร็วเพราะ AI
ราจีฟ ราจพุต (Rajeev Rajput) นักวิเคราะห์อาวุโสของการ์ทเนอร์ กล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตครั้งนี้คือเทคโนโลยี AI รายงานจากการ์ทเนอร์พบว่าเซมิคอนดักเตอร์ AI รวมถึงโปรเซสเซอร์และชิปเครือข่าย คิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของยอดขายรวมในปี 2568
สำหรับโปรเซสเซอร์ AI เพียงอย่างเดียวมียอดขายทะลุ 200,000 ล้านดอลลาร์ และชิป HBM คิดเป็น 23% ของตลาดชิป DRAM ด้วยยอดขายกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์
"เซมิคอนดักเตอร์ AI ซึ่งรวมถึงหน่วยประมวลผล, หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และส่วนประกอบด้านเครือข่าย ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตสำคัญของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ โดยในปี 2568 คิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของยอดขายรวม และมีแนวโน้มครองตลาดนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับการคาดการณ์ว่าในปีนี้ (2569) ยอดใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI จะมีมูลค่าเกินกว่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ"
ในภาพรวม การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2572 ชิป AI จะครองส่วนแบ่งยอดขายในตลาดเซมิคอนดักเตอร์เกินกว่า 50% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นแกนหลักของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคตอย่างแท้จริง.