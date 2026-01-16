เวียดนามเริ่มสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งแรกของประเทศ ตั้งเป้าเดินเครื่องผลิตภายในสิ้นปี 70

รอยเตอร์ - เวียดเทล (Viettel) บริษัทโทรคมนาคมที่ดำเนินงานโดยกองทัพเวียดนามได้เริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งของประเทศวันนี้ (16) โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทดลองผลิตได้ภายในปลายปี 2570 ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของเวียดนามในการสร้างระบบนิเวศการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของตนเอง
คำแถลงของเวียดเทลระบุว่า หลังจากโรงงานขนาด 27 เฮกตาร์ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคฮวาหลัก ชานกรุงฮานอย ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และถ่ายโอนเทคโนโลยีเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีหน้า โรงงานจะเริ่มดำเนินการทดลอง ปรับปรุงกระบวนการ และอัปเกรดอุปกรณ์ไปจนถึงปี 2573
“โรงงานผลิตแห่งใหม่นี้จะช่วยให้เวียดนามสามารถมีส่วนร่วมในทั้ง 6 ขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงกระบวนการการผลิตเวเฟอร์ที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี ที่ยังไม่เคยดำเนินการในประเทศ” คำแถลงระบุ
โรงงานแห่งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การวิจัย การออกแบบ การผลิต และการทดสอบชิป เพื่อรองรับภาคส่วนต่างๆ เช่น การบินและอวกาศ โทรคมนาคม อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการผลิตยานยนต์
ทั้งนี้ บริษัทเวียดเทลไม่ได้เปิดเผยขนาดของการลงทุนสำหรับโครงการนี้
เวียดนามได้กลายเป็นศูนย์กลางด้านบริการทดสอบและบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ ที่ดึงดูดผู้เล่นระดับโลกเช่น Intel, Samsung Electronics, Amkor Technology, Qualcomm และ Marvell Technology
แม้ว่าจีนและไต้หวันยังคงครองตลาดกระบวนส่วนหลังของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ที่รวมถึงการประกอบ การทดสอบคุณภาพ และบรรลุลงแพ็คเกจที่เหมาะสม (ATP) แต่เวียดนามก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
มีการคาดการณ์ว่าประเทศจะเพิ่มส่วนแบ่งการผลิต ATP ทั่วโลก เป็น 8%-9% ภายในปี 2575 เพิ่มขึ้นจาก 1% ในปี 2565 ตามรายงานปี 2567 ของสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แห่งสหรัฐฯ และบริษัท Boston Consulting Group
ประธานบริษัทเวียดเทลกล่าวว่าแผนการพัฒนาโรงงานแห่งนี้ยังรวมถึงกำลังการผลิตในอนาคตสำหรับการบูรณาการเทคโนโลยีเกิดใหม่ด้วย
นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังวางแผนที่จะฝึกอบรมวิศวกรออกแบบชิป 50,000 คน ภายในปี 2573 และเพิ่มจำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้มากกว่า 100,000 คน ภายในปี 2583.