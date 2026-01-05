เกิดประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมีเดียระลอกใหม่ เมื่อผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม X (Twitter เดิม) ค้นพบการสั่งงาน Grok ปัญญาประดิษฐ์จากค่าย xAI ของ Elon Musk ที่สามารถให้ AI แปลงรูปภาพบุคคลทั่วไปให้กลายเป็นภาพสวมใส่ชุดว่ายน้ำหรือชุดวาบหวิวได้อย่างแนบเนียน สร้างความกังวลแก่ผู้ใช้งานทั่วโลก
สิ่งที่เกิดขึ้น มาจากการที่มาตรการในการให้บริการ Grok แตกต่างจากคู่แข่งอย่าง ChatGPT, Gemini หรือ Midjourney คือ เรื่องของศีลธรรม และจริยธรรม ในการทำงาน เนื่องจาก AI ค่ายอื่นจะมีระบบตรวจสอบและปฏิเสธคำสั่งทันทีหากผู้ใช้พยายามแก้ไขภาพบุคคลจริงให้โป๊เปลือย หรือล่อแหลม
แต่ Grok กลับอนุญาตให้ผู้ใช้งานพิมพ์คำสั่งง่ายๆ เช่น "เปลี่ยนชุดของเธอให้เป็นบิกินี่" หรือ "Make her wear bikini" ส่งผลให้ AI ทำการประมวลผลและแก้ไขภาพต้นฉบับออกมาเป็นภาพหญิงสาวในชุดว่ายน้ำที่ดูสมจริงจนน่าตกใจ
ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถของ AI แต่คือ พฤติกรรมของผู้ใช้งาน พบว่าเทรนด์นี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างภาพดาราหรือคนดัง แต่เริ่มลามไปสู่การคุกคามผู้ใช้งานทั่วไป จนทำให้ Grok มีการสร้างภาพที่ไม่เหมาะสมจำนวนมาก
มีรายงานว่า ผู้หญิงจำนวนมากที่โพสต์รูปชีวิตประจำวันปกติบน X ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดี นำรูปเหล่านั้นไปผ่านกระบวนการ AI ของ Grok แล้วนำภาพที่ถูกตัดต่อเป็นชุดว่ายน้ำมาโพสต์ประจานหรือคุกคามในช่องคอมเมนต์ ซึ่งถือเป็นการกระทำเข้าข่าย Deepfake อนาจารโดยไม่ได้รับความยินยอม
จนถึงขณะนี้ ทางแพลตฟอร์ม X ยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวหรือปิดกั้นฟีเจอร์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย "Free Speech Absolutist" ของ Elon Musk ที่เน้นเสรีภาพในการแสดงออกสูงสุด และลดการตรวจสอบเนื้อหา ส่งผลให้ X กลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหา Deepfake แพร่กระจายได้ง่ายที่สุดในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ทาง X ได้มีการออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่า ในกรณีที่มีการโพสต์เนื้อหาในลักษณะของลามกอนาจารเด็ก (CSAM) จะมีการลบออก ระงับบัญชีอย่างถาวร และทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามความจำเป็น