คอลัมนิสต์ชื่อดัง! วิจารณ์กลุ่มคนอ้างรักสถาบันบางกลุ่ม เข้าข่าย Hate Speech ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

“ปู จิตกร บุษบา” โพสต์แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดรามาทางสังคม หลัง"ดร.อานนท์" ขุดคุ้ยประวัติ ครอบครัว "ไอซ์ รักชนก" โยงอาชีพ "Sex Worker"
ยันไม่เห็นด้วยกับการใช้ความจงรักภักดีเป็นข้ออ้างในการดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่น ย้ำสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออก แต่ต้องไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
วันนี้ (30 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก “ปู จิตกร บุษบ” พิธีกร และคอลัมนิสต์ชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย แสดงความคิดเห็นต่อกรณีความขัดแย้งทางความคิดในสังคม โดยตั้งคำถามถึงกลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่าเป็น “คนรักสถาบัน” แต่กลับแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ดูหมิ่น และลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นในหลากหลายรูปแบบ
โดย ปู จิตกร ระบุว่า การวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองหรือบุคคลสาธารณะสามารถทำได้ตามหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่การล่วงละเมิดไปถึงครอบครัวหรือใช้ถ้อยคำเหยียดหยาม ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น ไม่ใช่การถกเถียงอย่างมีอารยะ พร้อมชี้ว่าพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวเข้าข่าย “hate speech”
เจ้าตัวย้ำว่า ตนสนับสนุนหลักการ free speech มาโดยตลอด แต่เสรีภาพต้องมาพร้อมความรับผิดชอบ และไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายผู้อื่น โดยตั้งคำถามว่าทำไมบางกลุ่มจึงเลือกใช้วิธีลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ที่เห็นต่าง แทนที่จะถกเถียงกันด้วยเหตุผลและตรรกะ
ในช่วงท้ายของโพสต์ ปู จิตกร ระบุว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยควรยึดหลักการถกเถียงอย่างมีวุฒิภาวะ เคารพความเห็นต่าง และหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชัง พร้อมแสดงจุดยืนเห็นด้วยกับแนวคิดที่เรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของ hate speech