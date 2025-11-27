หัวใจสลาย! ครอบครัววอนช่วยตามหาหนูน้อย 4 ขวบ ตกเรือจมน้ำหาย ในเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่

ครอบครัวประกาศวอนช่วยตามหา ด.ญ.อมิดาหลา อารยวรรต น้องแพดเม่ หนูน้อยวัย 4 ขวบ ตกเรือจมน้ำหาย จากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่
วันนี้ (27 พ.ย.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Amornrat Angsanakul" โพสต์ประกาศตามหาหนูน้อยวัย 4 ขวบตกเรือจมน้ำจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ดวงใจของบ้านเราจมน้ำตกเรือหายไป ใครช่วยหาน้องให้หน่อยนะคะ เรือคว่ำแถวโรงพยาบาลกรุงเทพ วันน้ำแรงค่ะ
น้องอายุ 4 ขวบ หน้าฝรั่งผมหยิก ใส่ชุดว่ายน้ำลายดอกสีฟ้าชื่ออมิดาลา อารยวรรต น้องแพดเม่
ตกที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ วันที่ 25 ช่วงทุ่มกว่า
***วันที่ตกคือ 25 พ.ย. เวลา 19:00 หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่นะคะ น้องเพดเม่อายุ 4 ขวบนะคะ วันที่ตกน้ำ น้องใส่ ชุดว่ายน้ำ เสื้อสีฟ้าลายดอก กางเกงขาสั้นสีชมพูค่ะ ด.ญ.อมิดาหลา***
ใครพบเจอ ติดต่อ 099-9628296 ได้ตลอดค่ะ”
ล่าสุด มีรายงานว่าพบร่างน้องแล้ว