ป.จับจิ้งจอกสังคม หลอกเด็กสาวนับสิบวิดีโอคอลโป๊เปลือย ก่อนแอบอัดคลิปแบล็กเมล

ตำรวจกองปราบตามรวบจิ้งจอกสังคม หลอกเด็กสาววิดีโอคอลโป๊เปลือย ก่อนแอบอัดคลิปแบล็กเมลขู่เรียกเงิน พบมีเหยื่อนับสิบ สารภาพนำเงินเล่นพนันออนไลน์
วันนี้ ( 12 ธ.ค.) ที่ กองปราบปรามพล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ท.เอนก บุญตา รอง ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ต.นราวิชญ์ เปี้ยสุ สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายยศพนธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดตาก ที่ 217/2568 ลงวันที่ 25 พ.ย.68 ข้อหา “มีสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ในครอบครองเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นและรีดเอาทรัพย์” ได้บริเวณหน้าบ้านพัก หมู่1 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
สืบเนื่องจาก นายยศพนธ์ ผู้ต้องหา ได้ไปรู้จักกับ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี ผู้เสียหายผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่ ต่อมาก็การแลกไลน์และคุยกันเรื่อยมา ระหว่างนี้ผู้ต้องหาพยายามโน้มน้าวและหลอกผู้เสียหายให้ถอดเสื้อผ้าโชว์ระหว่างวิดีโอคอล แล้วแอบอัดวิดีโอเอาไว้ ก่อนข่มขู่เรียกเอาทรัพย์ ถ้าไม่โอนเงินให้ผู้ต้องหาก็อ้างว่าจะนำคลิปไปเผยแพร่ หรือส่งขายทางไลน์กลุ่มลับ สร้างความเจ็บช้ำให้กับผู้เสียหายเรื่อยมา จนต้องเข้าแจ้งความตำรวจ ก่อนศาลได้ออกหมายจับผู้ต้องหาเอาไว้ กนะทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายยศพนธ์ได้หลบมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ จึงนำกำลังเข้าจับกุมดังกล่าว
จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา ยังพบภาพของผู้เสียหาย และเหยื่อหญิงสาวอีกหลายรายด้วย
สอบสวน นายยศพนธ์ ให้การยอมรับสารภาพว่า ก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง เหยื่อส่วนมากก็จะเป็นเด็กสาวรุ่น ๆ ที่หลอกง่าย แต่ทุกครั้งก็จะเรียกเงินไม่มาก แค่หลักร้อยบาท เพื่อเอาไปเล่นพนันออนไลน์ จึงนำตัวส่ง สภ.เมืองตาก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป