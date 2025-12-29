ทรู คอร์ปอเรชั่น เร่งลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ติดตามความเสียหายและกู้สัญญาณมือถือต่อเนื่อง

ทรู คอร์ปอเรชั่น ประสานงานร่วมกับกองทัพไทยและสำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่แนวชายแดนใน 7 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบ เพื่อเร่งซ่อมบำรุงสถานีฐาน เสาสัญญาณ และโครงข่ายไฟเบอร์ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และสระแก้ว ซึ่งได้รับความเสียหายรุนแรงจากการโจมตีด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด BM-21 สู่พื้นที่พลเรือนในชุมชนและบ้านเรือนใกล้แนวชายแดนไทย–กัมพูชา
ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง ทั้งนี้ ทีมวิศวกรเครือข่ายของทรูได้เข้าดูแลและกู้สัญญาณมือถืออย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการเจรจาหยุดยิง พร้อมเร่งฟื้นฟูสัญญาณตามเส้นทางสำคัญ อาทิ บ้านภูมิซรอล และบ้านหนองเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น
ก่อนหน้านี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างรอบด้าน เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวสามารถเข้าถึงการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโทรทัศน์พร้อมบริการ ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) สำหรับรับชมข่าวและความบันเทิง รวมถึงติดตั้ง Free WiFi จุดชาร์จแบตเตอรี่ และพาวเวอร์แบงค์ พร้อมทั้งมอบซิมการ์ดฟรี และมอบอินเทอร์เน็ตฟรี 10GB นาน 7 วัน เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารในช่วงวิกฤต
พร้อมกับการที่ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ขยายสัญญาณ และเครือข่ายอย่างเร่งด่วน ด้วยการเพิ่มรถสถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell-On-Wheel: COW) และติดตั้งเสาสัญญาณเฉพาะกิจ (Temporary Site) เพื่อเสริมสัญญาณ 5G และ 4G ในศูนย์พักพิงและพื้นที่สำคัญ พร้อมขยายระยะเวลาชำระค่าบริการและวันใช้งานสำหรับลูกค้ารายเดือนทุกบริการในพื้นที่ประสบภัย โดยมีศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BNIC) ใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์และเฝ้าระวังเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับกองทัพ หน่วยงานภาครัฐ และสำนักงาน กสทช. อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมสัญญาณตามพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงพื้นที่อื่นๆ เพื่อสนับสนุนทุกภารกิจความมั่นคงของรัฐ และขอส่งกำลังใจให้ประชาชน กองทัพ เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัย