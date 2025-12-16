ทรู คอร์ปอเรชั่น ดูแลพลังใจประชาชนในศูนย์พักพิงฯ ชายแดนไทย–กัมพูชา ติดตั้งทีวีจอใหญ่ให้ติดตามข่าวใกล้ชิด พร้อมคอนเทนต์ผ่อนคลายจาก TrueVisions NOW

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สระแก้ว ตราด และจันทบุรี พร้อมประสานกองทัพ หน่วยงานภาครัฐ และสำนักงาน กสทช. เพื่อดูแลการสื่อสาร และเร่งซ่อมบำรุงสถานีฐานที่ได้รับผลกระทบ ควบคู่กับการดูแลประชาชนที่อพยพมาในศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการเสริมความพร้อมด้านโครงข่าย ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังยกระดับการดูแลจาก “การสื่อสาร” สู่ “การดูแลพลังใจ” โดยติดตั้งทีวีจอใหญ่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างใกล้ชิด พร้อมรับชมคอนเทนต์ผ่อนคลายจาก ทรูวิชั่นส์ นาว ช่วยลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในช่วงเวลาวิกฤต
พร้อมกันนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดให้บริการฟรี WiFi ภายในศูนย์พักพิงฯ เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารรวมถึงมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงระดมรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) ประจำศูนย์พักพิงฯ ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังขยายมาตรการช่วยเหลือลูกค้าโดยต่ออายุมาตรการยืดชำระค่าบริการออกไปจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม นี้
ล่าสุด ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย
- ติดตั้งทีวี พร้อม ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) บริการสตรีมมิงที่ให้ประชาชนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้รับชมข่าว รายการบันเทิง และคอนเทนต์ต่างๆ เพื่อผ่อนคลายและติดตามสถานการณ์
- ติดตั้ง Free WiFi 37 แห่ง และมอบซิมการ์ดฟรี ให้แก่ศูนย์พักพิงชั่วคราว รองรับการสื่อสารของชาวบ้านที่อพยพมาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
- ติดตั้งจุดชาร์จแบตมือถือ พาวเวอร์แบงค์ หรือแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา
- มอบเน็ตฟรี 10GB 7 วัน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
- เพิ่มรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell-On-Wheel: COW) และติดตั้งเสาสัญญาณเฉพาะกิจ (Temporary Site) เพื่อเสริมสัญญาณมือถือ 5G/4G รองรับการใช้งานทั้งการโทรและอินเทอร์เน็ตในศูนย์พักพิงฯ และพื้นที่สำคัญต่างๆ
- ขยายเวลาชำระค่าบริการและขยายวันใช้งานเพื่อลูกค้าในพื้นที่ประสบภัย - ขยายเวลาชำระค่าบริการ สำหรับลูกค้ารายเดือนทุกบริการ (ทรูมูฟ เอช, ดีแทค, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์) จนถึง 22 ธันวาคม 2568 และสำหรับลูกค้าเติมเงินเพิ่มวันใช้งานให้อีก 7 วัน เพื่อให้ลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยสามารถใช้งานมือถือและบริการได้ต่อเนื่อง
- ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BNIC) – วิเคราะห์และเฝ้าระวังด้วย AI พร้อมทีมดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาทันทีหากเกิดเหตุขัดข้อง
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยืนยันความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับกองทัพ หน่วยงานภาครัฐ และ สำนักงาน กสทช. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการดูแลประชาชนและการปฏิบัติงานของภาครัฐ มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้พี่น้องประชาชนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัย