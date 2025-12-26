คนไทยไม่ทิ้งกัน… ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบ 2.5 ล้านบาท หนุนโรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมฟื้นระบบการแพทย์หลังอุทกภัย

จากวิกฤตอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบบริการสาธารณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมถึงด้านสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสานต่อภารกิจร่วมฟื้นฟูหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มอบเงินจำนวน 2,500,000 บาท แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อเสริมความพร้อมของระบบบริการทางการแพทย์หลังเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่โรงพยาบาลต้องเร่งฟื้นระบบให้กลับมาบริการได้เต็มศักยภาพโดยเร็ว
การสนับสนุนครั้งนี้นำโดย โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มอบเงินให้แก่ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูระบบบริการทางการแพทย์ ครอบคลุมตั้งแต่การรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยใน ไปจนถึงภารกิจด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลต้องเร่งกลับมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทรูเชื่อมั่นว่า “การฟื้นฟูที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมสถานที่ แต่คือการทำให้ชีวิตของผู้คนในชุมชนสามารถเดินหน้าต่อไปได้” โดยมีโรงพยาบาลเป็นด่านหน้าสำคัญในการสร้างความมั่นใจด้านการรักษาและความปลอดภัยให้กับประชาชน
ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา ทรู ได้ดำเนิน "ภารกิจแห่งหัวใจ" เร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่หาดใหญ่อย่างครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา คืนอนาคตเด็กไทยที่โรงเรียนบ้านบางแฟ่บและโรงเรียนเครือข่ายรวม 18 แห่ง ผ่านการมอบโน้ตบุ๊ก สื่อดิจิทัล และฟื้นฟูอาคารเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินการต่อได้ทันที
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำศักยภาพ AI และ Mobility Data สนับสนุนภาครัฐวิเคราะห์พิกัดกู้ภัยและวางแผนอพยพ พร้อมส่งฝูงโดรนอัจฉริยะ 20 ลำ ขนส่งยาและอาหารในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมนำรถชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW) เสริมสัญญาณในพื้นที่น้ำท่วม
ด้านการดูแลลูกค้า ยกเว้นค่าบริการสำหรับลูกค้ามือถือ ทรูออนไลน์ และทรูวิชั่นส์ พร้อมขยายวันใช้งานและขยายเวลาชำระค่าบริการ มอบซิมทรู–ดีแทค และ WiFi ฟรี ในศูนย์อพยพ รพ.สนาม ทั้งยังระดมช่างทรูออนไลน์จากทั่วประเทศทำภารกิจ “ปิดซอยซ่อม” ลงพื้นที่เปลี่ยนอุปกรณ์โมเด็มถึงบ้านลูกค้าครบ 100% โดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าแจ้ง
ตลอดจนส่งต่อกำลังใจผ่านการบริจาคเงินและถุงยังชีพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ทำงานด้านสาธารณสุขด้วยส่วนลดสมาร์ทโฟนและแพ็กเกจราคาพิเศษ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้หาดใหญ่กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง
การสนับสนุนโรงพยาบาลหาดใหญ่ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนบทบาทของทรูในการยืนเคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ #ทรูเพื่อคนไทย พร้อมตอกย้ำความเชื่อว่า “ทุกวิกฤต คนไทยไม่ทิ้งกัน”