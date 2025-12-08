xs
รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ แจ้งปิดให้บริการทุกแผนก รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ ประกาศปิดให้บริการทุกแผนก รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย