บทพิสูจน์เน็ตบ้านที่ “เคียงข้างคุณ” ด้วยหัวใจ จากวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในวันที่สถานการณ์ไม่ปกติ สิ่งที่หลายครอบครัวต้องการมากที่สุด อาจไม่ใช่เพียงอินเทอร์เน็ตที่กลับมาใช้งานได้เร็วแค่ไหน แต่คือความรู้สึกว่า “ยังมีใครบางคนอยู่เคียงข้างเรา และไม่ปล่อยให้เรารับมือกับปัญหาลำพัง” เหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา จึงไม่ได้เป็นเพียงบททดสอบของโครงข่ายอินเทอร์เน็ต แต่เป็นบททดสอบของ “หัวใจการบริการ” อย่างแท้จริง เพราะเมื่อบ้านเผชิญความไม่แน่นอน การสื่อสารคือสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกันและกัน ตั้งแต่ติดต่อคนสำคัญ ไปจนถึงการเรียน การทำงาน และการขอความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน


ใส่ใจมากกว่า…เพราะเข้าใจว่าทุกบ้านไม่เหมือนกัน

สิ่งที่แตกต่างในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ความเร็วในการซ่อมแซม แต่คือการตัดสินใจของทรูออนไลน์ที่ไม่รอให้ลูกค้าโทรแจ้งปัญหา แต่เป็นรายแรกที่ตัดสินใจรวดเร็วเปิดปฏิบัติการ “ปิดซอยซ่อม” เร่งระดมทีมงานช่างคุณภาพจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่เดินทางกันมาด้วยใจเพื่อกู้วิกฤตครั้งนี้กันทันทีที่น้ำลดเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน แบ่งทีมลงพื้นที่เข้าตรวจสอบทุกซอกซอย และล่าสุด มีรายงานว่าผ่านไป 15 วัน ทีมเน็ตบ้านทรู สามารถดูแล ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์โมเด็มใหม่ให้บ้านลูกค้าที่สะดวกให้เข้าไปดูแลได้ครบ100% เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าทุกคนในภาคใต้ได้รับการดูแลเท่าเทียม ไม่เลือกงานง่าย ดูแลทุกเคสแม้ในจุดที่เข้าถึงยาก เพราะในภาวะวิกฤต ลูกค้าไม่ควรต้องเป็นฝ่ายออกตามหาความช่วยเหลือ นี่คือ “ความใส่ใจมากกว่า” ที่เริ่มจากความห่วงใยและเข้าใจ ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือเท่านั้น


เคียงข้างคุณ…เมื่อการสื่อสารคือหัวใจของครอบครัว

การสื่อสารคือหัวใจของครอบครัว เน็ตบ้านไม่ใช่แค่เรื่องความบันเทิงหรือโลกโซเชียล แต่คือการเรียนของลูก การทำงานของพ่อแม่และการติดต่อเชื่อมความห่วงใยกับคนสำคัญในวันที่สถานการณ์ไม่แน่นอน ทุกนาทีที่เร่งกู้สัญญาณในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การซ่อมระบบแต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการฟื้นฟูความสุขและคืนความมั่นใจให้บ้านกลับมาเป็นบ้านอีกครั้ง เสียงสะท้อนจากลูกค้าชาวหาดใหญ่ในพื้นที่ จึงไม่ได้พูดถึงแค่ “เร็ว” แต่สัมผัสได้ถึง “ความรู้สึกว่ามีคนดูแลจริง”


บทพิสูจน์จากหาดใหญ่ สู่มาตรฐานที่ทรูออนไลน์ยึดถือ

วิกฤตน้ำท่วมที่หาดใหญ่อาจเกิดขึ้นแล้วก็จางหายไป แต่สิ่งที่สะท้อนออกมา คือมาตรฐานการดูแลลูกค้า ที่ทรูออนไลน์เลือกยึดถือมาโดยตลอด การดูแลที่ไม่ใช่เพราะหน้าที่ แต่เพราะเข้าใจและเชื่อว่าการสื่อสารในบ้านคือหัวใจของทุกคนในครอบครัว นี่คือเหตุผลที่ทรูออนไลน์เชื่อว่า เน็ตบ้านที่ดี ไม่ได้แค่ “ติดเน็ต” แต่ต้องทำให้ “ติดใจ” และพร้อม “เคียงข้างคุณ” ในทุกสถานการณ์

ติดเน็ต ติดใจ…ติดทรูออนไลน์


