จากใจถึงใจ... ทีมผู้บริหารทรูลงพื้นที่หาดใหญ่ เร่งช่วยเหลือ พร้อมเติมพลังใจฮีโร่ชุดขาว จิตอาสาด่านหน้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชนผู้ประสบภัย

จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพี่น้องชาวใต้เป็นวงกว้าง จนต้องเร่งฟื้นฟูให้ทุกคนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงเดินหน้าภารกิจสำคัญในการดูแลช่วยเหลือคนไทย โดยล่าสุด คณะผู้บริหารทรู จัดทัพเดินทางลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อร่วมรับฟังปัญหาในพื้นที่จริง ส่งต่อความห่วงใยไปยังเยาวชนจิตอาสา แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางวิกฤต รวมถึงพนักงานและเพื่อนคู่ค้า พร้อมนำศักยภาพขององค์กรเข้าไปสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนให้ก้าวผ่านความยากลำบากครั้งนี้ไปด้วยกัน
เติมพลังจิตอาสา หนุนคนรุ่นใหม่ ร่วมดูแลชาวใต้ในพื้นที่
หนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังวิกฤตน้ำท่วม คือ กลุ่มนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) หาดใหญ่ ซึ่งทุ่มเทเสียสละช่วยทีมเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อพยพที่ให้บริการประชาชนในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยผู้บริหารได้พบปะน้องๆจิตอาสา ส่งกำลังใจให้ทุกความมุ่งมั่น พร้อมมอบซิมทรู 5G จำนวน 200 ซิม สำหรับใช้งานนาน 12 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการติดต่อสื่อสารในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะเดียวกันยังมอบซิมเติมเงินแก่ผู้ประสบภัยที่พักพิงในศูนย์อพยพม.อ. เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับเข้าพักอาศัยที่บ้านได้
เสริมกำลังนักรบชุดขาว ร.พ.หาดใหญ่
ท่ามกลางภารกิจอันหนักหน่วงของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่น้ำท่วม คณะผู้บริหารทรู ได้เดินทางไปยัง ร.พ.หาดใหญ่ ส่งมอบสมาร์ทโฟน 12 เครื่องสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารหลักในการประสานงานด้านการแพทย์ ทั้งภายในโรงพยาบาลและกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วไร้รอยต่อ นอกจากนี้ ทรู ยังจัดบูธทรูคอฟฟี่ มอบเครื่องดื่มหลากหลายเมนูกว่า 10,000 แก้ว ตลอด 10 วัน เพื่อเติมพลังใจและความสดชื่นให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนที่ยืนหยัดดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้ประชาชนตลอดช่วงเวลาอันยากลำบากนี้
เคียงข้างพนักงานชาวทรูและเพื่อนคู่ค้า
ด้วยความห่วงใยที่มีต่อคนในครอบครัวทรู ผู้บริหารได้เข้าพื้นที่พบพนักงานที่ประสบอุทกภัย มอบ “ถุงกำลังใจ” พร้อมรับฟังสถานการณ์ ความเดือดร้อน เพื่อวางแผนบรรเทาทุกข์และจัดสรรความช่วยเหลือที่จำเป็นเพิ่มเติมตามความต้องการจริง โดยมีมาตรการดูแลรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น การลาฉุกเฉินโดยไม่หักวันลา การสนับสนุนค่าที่พักชั่วคราว เงินช่วยซ่อมบ้านและยานพาหนะ รวมถึงสวัสดิการและประกันสุขภาพ ตอกย้ำความเป็น People Organization องค์กรที่ให้ความสำคัญและคำนึงถึงพนักงานเป็นอันดับแรก
ปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคใต้ของคณะผู้บริหารทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจจากใจ.... ถึงใจ ด้วยความห่วงใยพี่น้องคนไทยในยามวิกฤต ซึ่งทัพผู้บริหารทรูจะยังคงอยู่ใน อ.หาดใหญ่ ลุยเข้าทุกพื้นที่ เพื่อร่วมฟื้นฟู พร้อมเคียงข้างพี่น้องชาวใต้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ