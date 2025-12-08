ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดเต็ม “Power UP True Network” พร้อมนำ 5G หนุนไทยเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
▪️ชู 5G คลื่น 2600 MHz เต็มศักยภาพแบนด์วิดท์รองรับพื้นที่หลักจัดงาน
▪️เน็ตไฟเบอร์-WiFi หนุนทัพสื่อมวลชนไทย-ต่างชาติ รายงานสด เสถียร แม่นยำ
▪️พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน TrueVisions NOW ครบทุกแมตช์
กรุงเทพฯ 8 ธันวาคม 2568 – ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความพร้อมในฐานะสปอนเซอร์หลักด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร สนับสนุนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2568 ชู “Power UP True Network” เร็ว แรง ครอบคลุมทุกสนามแข่งขัน และที่พักนักกีฬาทั่วประเทศ นำรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell on Wheels: COW) พร้อมโซลูชันมากกว่า 130 จุด ทุกจังหวัดที่จัดการแข่งขันให้การสื่อสารไร้รอยต่อ โดยจัดเต็มเทคโนโลยี 5G และ 4G เพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทรู ออนไลน์ นำอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูง และ WiFi สนับสนุนสื่อมวลชนไทยและนานาชาติที่ Press Center ทุกจังหวัดให้รายงานได้ฉับไว แม่นยำ ตลอดทุกการแข่งขัน มั่นใจมอบประสบการณ์สื่อสารล้ำหน้าแก่นักกีฬา สื่อมวลชน และผู้เข้าชมงานเยือนไทย พร้อมปรับแผนรับมือการย้ายการแข่งขันจากสงขลา ลุยเสริมทัพสัญญาณ 5G และ 4G พื้นที่ กทม.-ชลบุรี
โดยนายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย พร้อมทีมวิศวกรเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์เครือข่ายมือถือ และสถานีฐาน ที่ชลบุรี พร้อมทั้งทีมตรวจสอบความพร้อมพื้นที่จัดแข่งขัน กทม.-ปริมณฑล จากเดิมที่มีกำหนดการจัดแข่งขันใน 3 จังหวัดหลักที่รวมสงขลา แต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหาดใหญ่ ส่งผลให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ตัดสินใจย้ายสนามแข่งขันในส่วนของสงขลา มายังกรุงเทพมหานคร และชลบุรี ดังนั้น ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงได้ปรับแผนเครือข่ายรองรับการสื่อสาร โดยระดมรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW - Cell on Wheels) และติดตั้งเสาสัญญาณเฉพาะกิจ (Temporary Site) เพิ่มเติมในพื้นที่จัดแข่งขันตามที่ปรับล่าสุด เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานดาต้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทุกสนาม
ทรู คอร์ปอเรชั่น วางแผนขยายช่องสัญญาณครอบคลุม เสริมแกร่งทุกสนามแข่งขัน ดังนี้:
▪️กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: ดูแลความพร้อม ราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีเปิด-ปิดรองรับการจัดงานยิ่งใหญ่ รวมถึงสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง และสนามในร่มต่างๆ ในเขต กทม. นนทบุรี และปทุมธานี เป็นต้น รองรับกีฬาไฮไลต์ต่างๆ มากมาย เช่น ฟุตบอลชาย, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ และกรีฑา
▪️ภาคตะวันออก (ชลบุรี-พัทยา-ระยอง): รองรับกีฬากลางแจ้งและทางน้ำ อาทิ เจ็ตสกี, ไตรกีฬา, กอล์ฟ, ยิงปืน และฟุตบอลหญิง รวมถึงพื้นที่ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
โซลูชันหลัก มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ 5G และ 4G
▪️เพิ่มศักยภาพ 5G คลื่น 2600 MHz เต็มศักยภาพแบนด์วิดท์ 100% รองรับพื้นที่หลักในการจัดงาน
▪️เพิ่มรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell on Wheels: COW)
▪️เพิ่มลิงก์ไมโครเวฟ เพื่อขยายการเชื่อมต่อสัญญาณในพื้นที่การแข่งขันเฉพาะจุด
▪️เพิ่มเสาสัญญาณเฉพาะกิจ (Temporary Site)
▪️ปรับแต่งพารามิเตอร์สัญญาณตามรูปแบบการใช้งานในช่วงการจัดงานแข่งขัน
▪️เสริมสัญญาณ 5G และ 4G บนเส้นทางคมนาคมรองรับรองรับนักกีฬา ผู้ร่วมงานจากต่างประเทศ
▪️ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BNIC) พร้อมระบบ AI ดูแลและควบคุมคุณภาพโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมงแบบเรียลไทม์
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมผนึกพลังกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และบริษัทในเครือ ประกาศความพร้อมเต็มพิกัด ในฐานะสปอนเซอร์หลักด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ร่วมสนับสนุนประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ภายใต้แนวคิด “Power Up Nation’s Sportsmanship” ปลุกพลังความเป็นนักกีฬาที่อยู่ในใจคนไทยทุกคน สู่ความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นเวทีสำคัญที่ทรู คอร์ปอเรชั่น จะเพิ่มศักยภาพโครงข่าย สู่ความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกวินาทีของการแข่งขัน ทุกการรายงานข่าว และทุกเสียงเชียร์ ถูกส่งต่อไปยังทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในสนามแข่งขัน เส้นทางคมนาคม หรือจุดท่องเที่ยวสำคัญ
นอกจากการเสริมสัญญาณ 5G และ 4G รองรับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แล้ว ทาง TrueVisions NOW เตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขัน “ซีเกมส์ 2025” ครบทุกชนิดกีฬา ให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงดาวน์โหลดแอป TrueVisions NOW และลงทะเบียน ก็สามารถรับชมได้ฟรีทันที