ทรู ร่วม กสทช. เร่งดูแลโครงข่ายและประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมือ กสทช. พร้อมประสานกองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 เร่งขยายสัญญาณสื่อสารเพื่อประชาชนไทยที่อพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell on Wheels: COW) เข้าพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลเครือข่าย เตรียมติดตั้ง Free WiFi พร้อมขยายเวลาชำระค่าบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว และ ตราด พร้อมพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเร่งด่วน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและติดตามข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่ประสบภัย จังหวัดสระแก้ว, ตราด, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี ดังนี้
- ขยายเวลาชำระค่าบริการอีก 7 วัน: สำหรับลูกค้าระบบรายเดือน (Postpaid) ทั้งทรูมูฟ เอช ดีแทค, ทรูออนไลน์ และทรูวิชั่นส์
- ขยายวันใช้งานเพิ่มอึก 7 วัน: สำหรับลูกค้าระบบเติมเงินเพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน บริษัทฯ ขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวเบื้องต้นสำหรับ True Shop, dtac Shop และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่เสี่ยงภัย 4 แห่งในจังหวัดศรีษะเกษ และสุรินทร์ โดยลูกค้ายังคงสามารถทำธุรกรรม ตรวจสอบยอด และขอรับบริการต่างๆ ได้ตามปกติผ่านช่องทางออนไลน์และดิจิทัล ได้แก่ แอปพลิเคชัน True iService และ dtac app หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ทรู โทร 1242 และ ดีแทค โทร 1678 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทรูและดีแทคขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาทุกคน ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัย