AIS ร่วมสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐด้านการสื่อสารในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ด้วยการลงพื้นที่ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว มอบซิมการ์ดพร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเต็มสปีดไม่จำกัด และอินเตอร์เน็ต WiFi ให้แก่ กองบัญชาการกองกำลังบูรพา และกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เพื่อใช้ในการสื่อสารและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แบบเรียลไทม์
และตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายแดนที่มีความเสี่ยง
โดยที่ผ่านมา AIS ได้ปฏิบัติตามมาตรการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมในพื้นที่ชายแดนของ กสทช. อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการนำสัญญาณไปใช้ก่ออาชญากรรมข้ามแดน และได้ควบคุมทิศทางการส่งสัญญาณให้อยู่ภายในประเทศไทย พร้อมปรับลดระดับสายอากาศเพื่อลดโอกาสที่สัญญาณจะรั่วไหลไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
รวมถึงกำกับดูแลการเชื่อมต่อสัญญาณข้ามประเทศอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎหมายและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ตลอดจนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการลงทะเบียนซิมที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการนำไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ AIS ยังได้เสริมขีดความสามารถของโครงข่ายในพื้นที่ปฏิบัติการ ด้วยการขยายสัญญาณ 4G/5G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
และเพื่อให้การดำเนินงานส่งผลกระทบต่อประชาชนและลูกค้าในพื้นที่น้อยที่สุด AIS ได้เตรียมมาตรการดูแลเครือข่ายอย่างรอบด้าน อาทิ การติดตั้ง Small Cell และการนำรถสถานีฐานเคลื่อนที่ เข้ามาให้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการปฏิบัติการ