ALL Robotics – PIM เปิดฉากการแข่งขันหุ่นยนต์ VEX Robotics รอบภูมิภาค ประจำภาคกลาง 2025–2026 เฟ้นหาสุดยอดทีมชิงชัยระดับประเทศ

สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ ALL Robotics ภายใต้บริษัท ปัญญธารา จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ จับมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม และ Vex Robotics เปิดมหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภูมิภาค ประจำภาคกลาง เฟ้นหาสุดยอดทีมชิงชัยสู่เวทีระดับประเทศ “𝗩𝗘𝗫 𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟲 ∣ 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻” จัดเต็มกิจกรรมในงาน อาทิ นิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี เวิร์กชอปสำหรับครูผู้ควบคุมทีม การบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่ บูธแสดงนวัตกรรมจากพันธมิตร และบูธจัดกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ Brand’s โดย บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนหลักร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโภชนาการสมองภายในงาน
สำหรับผลการแข่งขัน “𝗩𝗘𝗫 𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟲 ∣ 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻” ประเภท VEX V5 (VRC)
Excellence Award ได้แก่
(MS) 38657X PotayTech - Shrewsbury International School
(HS) 44077T Vajiravudh College - Vajiravudh College
𝗧𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻 ได้แก่
(HS) 8861E Error 404: Brain Not Found - International School Bangkok
(HS) 8861G Clankers - International School Bangkok
Robot Skills Champion ได้แก่
(HS) 44077T Vajiravudh College - Vajiravudh College
สำหรับผลการแข่งขัน “𝗩𝗘𝗫 𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟲 ∣ 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻” ประเภท VEX IQ (VIQRC) : 𝗠𝗶𝘅 & 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵
𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱
(ES) 9852X PSP THUNDER X - Srinakharinwirot University : Prasarnmit Demonstration School (Elementary)
(MS) 55580G Critical Hit - Denla British School
𝗧𝗲𝗮𝗺𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻:
(ES) 2999K PB&J - CodeLab
(ES) 7146A ClickRobot Watcharapol #2 - ClickRobot Watcharapol
(MS) 55580C Cha Thai - Denla British School
(MS) 55580A Cactus Jr. - Denla British School
𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻:
(ES) 68795C CR_Chula_ES01 - ClickRobot Engineer Learning Center
(MS) 55580E Axobotl - Denla British School
จากก้าวเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ พบกับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภูมิภาค 𝗩𝗘𝗫 𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟲 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศ สู่เวทีระดับโลก!
• Southern Scrimmage - สุราษฎร์ธานี
• Northern Regional - เชียงใหม่
• Northeastern Regional - นครราชสีมา
• Central Regional – กรุงเทพมหานคร
• Thailand National Championship - กรุงเทพมหานคร
• World Championship – สหรัฐอเมริกา
ในปี 2024 ALL Robotics และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการในการจัดการแข่งขัน “VEX Robotics Competition Thailand National Championship” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน VEX Robotics World Championship โดย VEX Robotics ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับรางวัลการันตีจากทาง กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด เมื่อปี 2018 ซึ่งนับเป็นการแข่งขันรายการระดับโลก และมีประเทศส่งทีมเข้าร่วมมากกว่า 77 ประเทศ
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามชมและร่วมเชียร์การแข่งขัน VEX Robotics Competition Thailand Scrimmage 2025–2026 ได้ที่ เฟซบุ๊ก ALL Robotics และเว็บไซต์ vex.allrobotics.co