ALL Robotics เปิดเวที "VEX Robotics Competition" การแข่งขัน Coding และ Robotics รอบภาคเหนือ

สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ ALL Robotics ภายใต้บริษัท ปัญญธารา จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ จับมือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด (ECU=SHOP) และ Vex Robotics เปิดเวที “VEX Robotics Competition Thailand Regional 2025–2026 | Northern Region” รอบภาคเหนือ พัฒนาทักษะด้าน Coding และ Robotics พร้อมต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ โดยในรอบภาคเหนือยังคงจัดเต็มกับกิจกรรม อาทิ การซ้อมอุ่นเครื่อง การบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่ และบูธกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ Brand’s โดย บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนหลักร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโภชนาการสมอง
ดร.ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิชาการ สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ ALL Robotics กล่าวว่า ALL Robotics เดินหน้าขยายลีกแข่งขันหุ่นยนต์สู่ระดับภูมิภาค ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน โดยการแข่งขัน VEX Robotics รอบภาคเหนือ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการต่อยอดการแข่งขันจากปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดเฉพาะในภาคกลาง สู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันทั่วประเทศ ปีนี้ได้เลือกจังหวัดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ ทั้งภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานี ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ภาคอีสานที่โคราช และภาคกลางที่กรุงเทพฯ เพื่อปูทางสู่การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ในระดับประเทศ
“การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน เพื่อยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยีของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ ทั้งนี้ ALL Robotics ยังมีแผนจัดสัมมนาวิชาการสำหรับครูผู้สอน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำทางการเรียนรู้ด้าน Coding & Robotics และขยายการบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องในอนาคต” ดร.ธีรศักดิ์ กล่าวย้ำ
ด้าน ภราดา ดร.ศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เสริมว่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้าน Coding และ Robotics ที่ถือเป็นทักษะแห่งอนาคต การเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VEX Robotics Competition Thailand Regional 2025–2026 | Northern Region ในปีนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้นักเรียนรวมถึงเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคเหนือ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและลงมือทำด้วยตนเอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยภาคภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมในภาคเหนือ โดยหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนทุกคนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้เชิงเทคโนโลยีและนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อสังคมในอนาคต
“โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีทั้งความรู้และทักษะชีวิต ไม่ใช่เพียงสร้างหุ่นยนต์ แต่สร้างคนที่มีความคิดเป็นระบบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21” ภราดา ดร.ศราวุธ ตอกย้ำความสำคัญความร่วมมือในครั้งนี้
ทั้งนี้ นายสุทธิพจน์ ตรีภูวพฤทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด (ECU=SHOP) หนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนหลักของการแข่งขัน กล่าวถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯว่า การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI คืออนาคตของประเทศ เด็กไทยควรได้รับการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับโรงเรียน เพื่อให้พวกเขามีทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและทำงานในโลกยุคใหม่ อีซียู ช็อป 1 จึงเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ ด้วยความเชื่อว่าการสนับสนุนการศึกษา คือการลงทุนระยะยาวที่มีคุณค่าที่สุด พร้อมเป็นตัวเชื่อมระหว่างสิ่งที่เด็กเรียนในห้องเรียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม จึงได้เปิด ‘SIMZONE ROBOTICS by ECU=SHOP’ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทดลองเขียนโค้ด สร้างหุ่นยนต์ และฝึกการทำงานกับระบบเซ็นเซอร์จริง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เข้าใจการทำงานของเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
“อยากฝากถึงเด็ก ๆ ทุกคนว่า อย่ากลัวที่จะลองผิดลองถูก เพราะความผิดพลาดคือจุดเริ่มต้นของนักนวัตกรรม ขอให้ใช้เวทีนี้ค้นหาตัวเอง ว่าชอบอะไร สนุกกับสิ่งไหน เพราะเมื่อเราพบสิ่งที่รัก เราจะสามารถพัฒนาสิ่งนั้นให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์เพื่ออนาคตของประเทศได้” นายสุทธิพจน์ ย้ำถึงเยาวชน
การแข่งขัน “VEX Robotics Competition Thailand Regional 2025–2026 | Northern Region” รอบภาคเหนือ จึงไม่ใช่เพียงเวทีของการแข่งขันเท่านั้น แต่เป็น “พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน” ระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนของไทย เพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมก้าวเข้าสู่โลกเทคโนโลยีอย่างมั่นใจ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมของทั้งสามภาคส่วนที่เชื่อว่า การสร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจเทคโนโลยี คือรากฐานของการสร้างประเทศให้ก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
สำหรับผลการแข่งขัน “VEX Robotics Competition Thailand Regional 2025–2026 | Northern Region” ทีมที่รับรางวัล Excellence Award ได้แก่
▪︎ 17593X Hyper Bot - Simzone Robotics by ECU=Shop (Elementary School)
▪︎ 17593V Flying Bot CNX - Simzone Robotics by ECU=Shop (Middle School)
รางวัล Teamwork Champion ได้แก่
▪︎ 55580E Axobotl - Denla British School
▪︎ 17593V Flying Bot CNX - Simzone Robotics by ECU=Shop
และรางวัล Robot Skills Champion ได้แก่
▪︎ 17593V Flying Bot CNX - Simzone Robotics by ECU=Shop
ในปี 2024 ALL Robotics และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการในการจัดการแข่งขัน “VEX Robotics Competition Thailand National Championship” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน VEX Robotics World Championship โดย VEX Robotics ถือได้ว่าเป็นรายการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยได้รับรางวัลการันตีจากทาง กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด เมื่อปี 2018 ซึ่งนับเป็นการแข่งขันรายการระดับโลก และมีประเทศส่งทีมเข้าร่วมมากกว่า 77 ประเทศ
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามชมและร่วมเชียร์การแข่งขัน VEX Robotics Competition Thailand Scrimmage 2025–2026 ได้ที่ เฟซบุ๊ก ALL Robotics และเว็บไซต์ vex.allrobotics.co
