สำเร็จ! สภ.เมืองขอนแก่น ติดตั้งกล้อง AI ส่องพฤติกรรมเสี่ยง ป้องกันอาชญากรรม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สภ.เมืองขอนแก่น ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี กล้อง AI อัจฉริยะพร้อมใช้งานแบบ Real time สอดส่องพฤติกรรมเสี่ยง 5 เหตุการณ์ กระจายติดตั้ง 50 จุดทั่วเมืองขอนแก่น ป้องกันอาชญากรรม
วันนี้ (26 พ.ย.) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น, นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น, พ.ต.อ.พรชัย แก่นเพชร รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น, นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย นายกเทศบาลนครขอนแก่น, พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น และหน่วยงานส่วนเกี่ยวข้องต้อนรับมิสลี จุงฮา พร้อมด้วยมิสเตอร์ซอน ซุนวู คณะผู้แทนประจำกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง, ผู้บริหารและคณะนักวิจัยจากสถาบัน KAIA สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เดินทางมาติดตามผล และส่งมอบผลการดำเนินงานของโครงการ K-City Smart City Network Overseas Demonstration Project รวมถึงโครงการพัฒนานวัตกรรมด้าน AI เพื่อการรักษาความปลอดภัยเมืองอัจฉริยะ (Smart Policing)
จากนั้นคณะผู้แทนจากกระทรวงที่ดินและขนส่งเกาหลี ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ทั้งด้านภารกิจ การใช้เทคโนโลยี และแนวทางพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเมืองอัจฉริยะ โดย พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมของโครงการและความคืบหน้าของระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในงานป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ดำเนินการโดย สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อตรวจสอบระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งและรับฟังการสาธิตการทำงานของ Ai ตรวจจับพฤติกรรมเฝ้าระวัง 5 ประเภท ผ่านกล้อง cctv ได้แก่ อาวุธปืน มีด ไม้ เหตุทะเลาะวิวาท คนล้ม ไม่สวมหมวกกันน๊อค และควันไฟไหม้ ที่สามารถใช้งานได้จริงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวขอนแก่น
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่าโครงการสมาร์ท ซิตี้ ใช้นวัตกรรม AI ของประเทศเกาหลี มาปรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตของพื้นที่ สภ.เมืองขอนแก่น ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และกระทรวงที่ดินของประเทศเกาหลี จัดทำโครงการ AI อัจฉริยะ และตรวจจับพฤติกรรม ในการป้องกันอาชญากรรม เมื่อมีเหตุพฤติกรรมอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เช่นคนถืออาวุธ คนล้มในที่สาธารณะ เกิดเหตุทะเลาะวิวาท เกิดเหตุไฟไหม้ เกิดเหตุเกี่ยวกับเรื่องหมวกกันน็อค อุบัติเหตุ ฯลฯ
กล้อง AI ตัวนี้จะจับพฤติกรรมเหล่านี้และแจ้งสัญญาณมาที่ศูนย์ควบคุมสั่งการ CCOC ของ สภ.เมืองขอนแก่น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะส่งสายตรวจตรวจเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที สามารถที่จะประสานงานกับทาง 1169 ประสานงานกับกู้ชีพกู้ภัย เพื่อไปช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บได้ทันท่วงที จะสามารถเซฟตี้รักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนได้
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวต่อว่าประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นในพื้นที่ สภ.เมืองขอนแก่น ที่จะได้รับจากโครงการนี้ คือเราสายตรวจ AI คือกล้อง AI ตัวนี้ เฝ้าประจำจุดอยู่ 50 จุดทั่วเมืองขอนแก่น ตลอด 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังอยู่ด้วย หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะ 5 เหตุการณ์ กล้อง AI ก็จะส่งสัญญาณมาที่ศูนย์ควบคุม เราก็สามารถที่จะเข้าไประงับเหตุหรือบรรเทาความสูญเสียของพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
ในอนาคตยังต่อยอดโครงการต่อไป โดยใช้ตัวของโปรแกรมที่ชื่อว่า แม็กซ์ เอาไปใส่ไว้ในกล้องโดรน แล้วนำโดรนบินขึ้นตรวจการ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากล้องที่ฟิกซ์อยู่กับที่ ซึ่งโดรนจะสามารถบินตรวจการได้ทั่วทั้งเขตในพื้นที่ หากพบพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นอาชญากรรม ก่อให้เกิดอาชญากรรม เราก็สามารถระงับเหตุการณ์หรืออาชญากรรมที่จะก่อให้เกิดความรุนแรง ให้กับพี่น้องประชาชนได้ โดยเฉพาะช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลในเมืองขอนแก่น สามารถนำโดรนนี้บินตรวจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ