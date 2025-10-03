คัมแบ็กคืนกำไร! HÄFELE Big Clearance Sale 2025 มหกรรมลดแรงแห่งปี 90%! จัดเต็มความคุ้ม คอมพลีตทุกเรื่องบ้าน 2-4 ต.ค. นี้ 3 วันเท่านั้น!

งานลดใหญ่ปลายปีที่คนรักบ้านเฝ้ารอกลับมาแล้ว HÄFELE Big Clearance Sale 2025 มหกรรมลดแห่งปี ที่ชวนให้นักช้อปนักแต่งบ้านเจอดีลแรงตั้งแต่หน้าสตูดิโอ ลดสูงสุด 90%! พร้อมขบวนของแต่งบ้านและอาคารครบทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่ในครัว ห้องน้ำ ไปจนถึงอุปกรณ์สร้างบรรยากาศภายในบ้านและสมาร์ทโฮม พร้อมกิจกรรมความสนุกคืนกำไรจัดเต็ม! สามวันเท่านั้น 2-4 ตุลาคม 2568 นี้ ที่เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท ซอย 64 (เชื่อมต่อ BTS สถานีปุณณวิถี)
นายพัลลภ คมน์อนันต์ - General Manager - Marketing Management บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทุกปีเราตั้งใจจัดงาน Big Clearance Sale ให้เป็นช่วงเวลาคืนกำไรของคนรักบ้านจริง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับของที่ดี ราคาคุ้มค่า และใช่กับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ในปีนี้เฮเฟเล่ยังได้จัดดีลและกิจกรรมให้พิเศษขึ้นอีก เพื่อให้การมาเดินงานที่จัดปีละครั้ง ได้กลับออกไปพร้อมแรงบันดาลใจแต่งบ้านและการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพมากกว่าเดิม”
งาน HÄFELE Big Clearance Sale 2025 พบดีลเปิดแรงตั้งแต่วินาทีแรก ลดสูงสุด 90% ปีละครั้งเท่านั้น! กับสินค้าคุณภาพจากประเทศเยอรมนี ไอเทมเรื่องบ้านและอาคารที่มีให้เลือกหลากหลายในราคาพิเศษที่สุดแห่งปี ตอบโจทย์ทั้งคนอยากปรับปรุงบ้านทั้งหลังหรือแต่งเติมของเฉพาะจุดก็เลือกได้ตามใจในราคาที่ใช่ งานเดียวจบทุกมุมบ้าน ในสตูดิโอไลฟ์สไตล์ ครบครัน ของเยอะ มีให้เลือกทั้ง ฮาร์ดแวร์และเฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้งแน่น ๆ, อุปกรณ์ครัวที่ครบเครื่องตั้งแต่ เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาอบ เครื่องดูดควัน หม้อทอดไร้น้ำมัน, หรือฝั่งห้องน้ำที่จัดเต็มทั้ง สุขภัณฑ์ ฝักบัว ก๊อกน้ำ ฟังก์ชันเพื่อสุขอนามัย, กลุ่มสมาร์ทเทคโนโลยีอย่าง Digital Door Lock รวมถึงของใช้จำเป็นอย่างลูกบิด มือจับ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ DIY ไปจนถึงนวัตกรรมแสงสว่าง Lighting Solutions ที่ช่วยเติมเต็มความสุขคอมพลีตในทุกมุมบ้าน
นอกจากราคาดี Big Clearance Sale 2025 ยังมอบความสะดวกตั้งแต่หน้างานถึงหน้าบ้าน ซื้อครบ 3,000 บาท รับสิทธิ์จัดส่งฟรี! ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ช้อปยาวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขนของกลับ รวมถึงยังมีบริการติดตั้งฟรี! ในสินค้าที่ร่วมรายการ และความสุขในงานไม่ได้มีแค่ราคาดี ๆ ตลอดทั้งวันจะมี “นาทีทอง!” ให้ลุ้นคว้าสินค้าราคาสุดพิเศษแบบจำนวนจำกัด รวมถึงโซน Demonstration ที่เปิดครัวให้ชมสาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทำอาหาร เห็นภาพและวิธีการใช้งานจริงแบบใกล้ชิด แถมมีมุมลงทะเบียนรับของพรีเมียมติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย มางานเดียวได้ทั้งของใช้ ได้ทั้งประสบการณ์ และได้ไอเดียตกแต่งใหม่ ๆ กลับไปอัปเกรดบ้านแบบคุ้มค่าทุกจุด
แพลนช้อปปิ้งไว้อย่าให้ขาด — แล้วไปเจอกันหน้างาน HÄFELE Big Clearance Sale 2025 เดินเพลินปักหมุดของชิ้นโปรดก่อนใคร 3 วันเท่านั้น 2–4 ตุลาคม 2568 นี้ เวลา 09.00–20.00 น. ที่เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท ซอย 64 ใกล้ BTS สถานีปุณณวิถี ห้ามพลาดเด็ดขาด!