RICOH Thailand ประกาศทรานส์ฟอร์มสู่ “Digital Services Provider” จับมือพันธมิตร เปิดตัว 3 โซลูชัน Cloud-AI-Smart Workflow พาองค์กรไทยสู่ Digital 2026

ณ โรงแรม Four Seasons Bangkok บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน Imagine Change 2025 – Cloud & AI Press Conference เปิดตัวทิศทางธุรกิจยุคใหม่ พร้อมโชว์นวัตกรรม Cloud และ AI ที่จะพลิกแนวคิดการทำงานและการบริหารข้อมูลของทุกองค์กรไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ
จูเลี่ยน ไฟรเอ็ด ประธานบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวเปิดงานว่า Cloud และ AI จะกลายเป็น “รากฐานของการตัดสินใจและระบบอัตโนมัติขององค์กรในอนาคต” พร้อมย้ำว่าเทคโนโลยีเหล่านี้คือหัวใจของการทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ของ RICOH จากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ สู่ Digital Services Provider ที่พร้อมเป็น “Technology Backbone” พาองค์กรไทยสู่ Digital 2026
“ในวันนี้ องค์กรต้องเร่งเสริมทักษะดิจิทัล ปรับโครงสร้างการทำงาน ผู้ที่สามารถปรับตัวได้ก่อนจะมีโอกาสอยู่รอดและเติบโต ในปี 2026 หากองค์กรใดยังลังเล ก็อาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง RICOH Thailand พร้อมผลักดันทุกองค์กรสู่อนาคตด้วยโซลูชัน Cloud และ AI มาร่วมกันก้าวสู่ยุคใหม่ และปลดล็อกสู่อนาคตที่สามารถร่วมสร้างไปด้วยกัน Let’s lead it, let’s shape it, and let’s make it ours.” จูเลี่ยน ไฟรเอ็ด เผยวิสัยทัศน์ของ RICOH
ต่อด้วยการเปิดตัว RICOH Cloud & AI Solutions โดย ศรีกรุง เจริญกรวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของริโก้ ซึ่งแนะนำ “Cloud, AI และ Data-centric Organization” กับ 3 โซลูชันหลัก ได้แก่
1) Managed Cloud as a Service (MCaaS) บริการคลาวด์แบบ One-Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่การย้ายระบบขึ้นคลาวด์ ไปจนถึงการดูแลระบบหลังบ้าน พร้อมระบบกู้คืนข้อมูลภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อรับมือภัยไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีระบบแชร์และสำรองข้อมูลบน AWS ช่วยลดภาระทีมไอทีและยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล
2) Enterprise AI Solutions ที่ใช้งานได้จริงกับทุกองค์กร ได้แก่ AI Smart Workflow Assistant ในชื่อ “AiYU AI” ระบบแชตบอทสำหรับตอบคำถามอัตโนมัติและเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ในองค์กร, Inspection AI ในชื่อ “Alpha AI” ตรวจสอบโครงสร้างอาคารด้วยโดรนและ AI ซึ่งแม่นยำกว่าสายตามนุษย์ ช่วยลดต้นทุนได้ 40–60%, Language AI ในชื่อ “Lango AI” แพลตฟอร์ม Upskill ภาษาแบบ Gamification และ KMAI + Private LLM รวมข้อมูลหลายระบบไว้ในที่เดียว ทำให้การเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรรวดเร็วและปลอดภัย
3) Smart Document & Workflow Management ซอฟต์แวร์จัดเก็บเอกสารแบบอัจฉริยะ ใช้ AI ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำดัชนีอัตโนมัติ
และมีการเปิดเวทีความรู้จาก 2 พันธมิตรที่แข็งแกร่งของ RICOH Thailand ได้แก่ ธัชกรณ์ วชิรมน CEO & Founder จาก Sertis บริษัทชั้นนำด้าน AI และการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เชี่ยวชาญทั้งโซลูชันสำเร็จรูปและโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม บรรยายในช่วง “Visionary Partner Keynote” ชูแนวคิด “Private LLM” และ “KMAI” คือทางเลือกใหม่ของ AI สำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูง
ขณะที่ คณิน โชติวรรักษ์ จาก DailiTech บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Cloud ซึ่งได้รับรางวัล AWS Partner of the Year ต่อเนื่อง 3 ปี บรรยายเรื่อง “Expert Insights” ถ่ายทอดแนวทางของ Cloud Innovation บน AWS ซึ่งเพิ่มความคล่องตัว ความปลอดภัย และประสิทธิภาพให้องค์กร
นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมงาน ยังได้สัมผัสกับเทคโนโลยีจริงของ Cloud และ AI ผ่าน Live Demonstration และทดลองใช้โซลูชันจริงใน Interactive Booths ภายในงาน ปิดท้ายด้วย Networking Lunch ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานในหลากหลายธุรกิจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์มุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวขององค์กรสู่ยุค Digital 2026
ก้าวต่อไปของ RICOH Thailand คือการขับเคลื่อนองค์กรไทยสู่อนาคต Cloud & AI ทำหน้าที่เป็น “Technology Backbone” ให้องค์กรไทยก้าวเข้าสู่ปี 2026 ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย องค์กรที่สนใจโซลูชัน Cloud & AI แบบครบวงจร สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด Tel : 02-088-1281 E-mail : marketing@ricoh.co.th Website : https://www.ricoh.co.th และ Facebook : https://www.facebook.com/RicohThailandLimited