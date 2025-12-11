‘คนละครึ่ง พลัส’ ดันยอดร้านค้าบน LINE MAN Wongnai โตเฉลี่ย 4 เท่า

LINE MAN Wongnai เปิดรายละเอียด "คนละครึ่ง พลัส" ดันยอดขายร้านอาหารทั่วไทยโตเฉลี่ย 4 เท่า โดยเฉพาะร้านเล็กในเมืองรองที่สามารถสร้างสถิติการเติบโตสูงสุด โดย LINE MAN มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากที่สุด 65% ได้ยอดขายจากโครงการกว่า 63%
ยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai ให้ข้อมูลว่า ภาพรวมธุรกิจร้านอาหารในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 เผชิญความท้าทายอย่างหนักจากกำลังซื้อที่อ่อนแรงและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ส่งผลให้ยอดขายต่อร้านในไตรมาสที่ 2 หดตัวรุนแรงถึง 14%
จุดเปลี่ยนสำคัญในช่วงครึ่งปีหลัง โดยไตรมาสที่ 3 เริ่มกลับมาขยายตัวที่ 1% และดีดตัวขึ้นชัดเจนในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-พฤศจิกายน) ที่ +5% สะท้อนให้เห็นถึงการกลับมาของกำลังซื้อในวงกว้าง แม้ว่าอัตราการปิดตัวของร้านอาหารจะยังคงอยู่ที่ระดับ 50% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่ยังคงดุเดือด
ปัจจัยหลักที่หนุนการฟื้นตัวครั้งนี้มาจากมาตรการ "คนละครึ่ง พลัส" ของภาครัฐ โดย LINE MAN ครองแชมป์แพลตฟอร์มเดลิเวอรีที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากที่สุดถึง 65% และกวาดส่วนแบ่งยอดขายจากโครงการนี้ไปถึง 63%
สำหรับสถิติที่น่าสนใจจากโครงการนี้ มีทั้งยอดสั่งซื้อรวมกว่า 8 ล้านออเดอร์ ยอดขายร้านค้าทั่วประเทศเติบโตเฉลี่ย 4.2 เท่า โดยบางร้านเติบโตสูงสุดมากกว่า 10 เท่า ซึ่งสูงกว่าโครงการคนละครึ่งในรอบที่ผ่านๆ มา
นอกจากนี้ ยังพบพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยน โดยเฉพาะร้านค้าที่ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 22%, ความถี่ในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 15% และมูลค่าต่อบิลสูงขึ้น 30% รวมถึงยังเห็นว่า "ร้านขนาดเล็ก" (รายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน) มียอดขายพุ่งสูงถึง 5.9 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโครงการ ในขณะที่ร้านขนาดกลางเติบโตอยู่ที่ 2 เท่า
ทั้งนี้ 5 เมนูฮิต ที่มียอดสั่งซื้อสูงสุดผ่านแคมเปญคนละครึ่ง พลัส บน LINE MAN 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ชาไทย 2.ตำปูปลาร้า 3.ชาเขียวนม 4.โกโก้ และ 5 ตำป่า ส่วนมูลค่าบิลสูงสุดแตะ 1,700 บาท จากยอดจำหน่ายแซลมอน ทุเรียนหมอนทองแกะเนื้อ กุ้งเผา ปูไข่นึ่ง และหมูหัน