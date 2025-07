“ไลน์แมนวงใน” จับมือ คาเฟ่อเมซอน เปิดตัว Digital Store แห่งแรกของไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - LINE MAN Wongnai ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารอันดับ 1 ของไทย จับมือ Café Amazon ร้านกาแฟอันดับ 1 ขวัญใจผู้บริโภค ร่วมยกระดับประสบการณ์ร้านกาแฟไทย ณ Café Amazon Digital Store แห่งแรกของประเทศ ที่สาขา Forestry ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) ชูเทคโนโลยี “สั่ง-จ่าย-รับ” ผ่านฟีเจอร์ Wongnai POS: Order & Pay สแกน QR Code สั่งและจ่ายเงินด้วยตัวเอง และ Pick & Go สั่งล่วงหน้าบนแอป LINE MAN รับที่ร้านได้ทันทีนายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “LINE MAN Wongnai มุ่งมั่นผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เติบโตด้วยเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด ‘Digitalize Thailand’ โดยเชื่อว่าหัวใจของการทำธุรกิจยุคใหม่ คือการเชื่อมต่อระหว่างร้านค้าและผู้บริโภคอย่างลื่นไหลความร่วมมือกับ Café Amazon เปิดสาขา Digital Store แห่งแรกของไทย จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจร้านอาหาร ผ่าน 2 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ Wongnai POS: Order & Pay ระบบที่ให้ลูกค้าสแกน QR Code ที่โต๊ะหรือเคาน์เตอร์เพื่อเลือกเมนู สั่งอาหาร และชำระเงินด้วยตัวเอง และ Pick & Go ฟีเจอร์สั่งล่วงหน้าผ่านแอป LINE MAN แล้วไปรับที่ร้านได้ทันที โดยไม่ต้องรอคิวฟีเจอร์เหล่านี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความสะดวก“จากฐานข้อมูลของ LINE MAN Wongnai พบว่า ลูกค้ากว่า 72% ชอบร้านที่มีหลายช่องทางให้สั่ง และ 66% ต้องการจ่ายเงินได้หลายแบบ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน พร้อมช่วยร้านค้าลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว”ความร่วมมือระหว่าง LINE MAN Wongnai และ Café Amazon คือการจับมือกันของสองแบรนด์อันดับ 1 ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมากที่สุด เพื่อยกระดับประสบการณ์การสั่งกาแฟยุคใหม่ ผ่านการเปิดตัว Café Amazon Digital Store แห่งแรกของไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสั่งและรับกาแฟที่ทันสมัย สะดวก และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล โดยอนาคตมีแผนตั้งเป้าขยายไปยังสาขาอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้จริงและครอบคลุมทั่วไทยนายไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวว่า “Café Amazon มุ่งมั่นส่งมอบกาแฟคุณภาพให้เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม นอกจากความร่วมมือกับ LINE MAN บริการเดลิเวอรีส่งมอบความสุขไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศแล้ว ล่าสุดเรานำเทคโนโลยี Wongnai POS Order & Pay และ Pick & Go เข้ามาใช้อย่างเป็นทางการ เริ่มที่ Café Amazon สาขา Forestry ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) เป็นเรือธงสาขา Digital Store แห่งแรกของไทย ตอกย้ำความเป็นแบรนด์กาแฟอันดับหนึ่งรอบด้าน ทั้งคุณภาพ รสชาติ และนวัตกรรมโดย LINE MAN Wongnai เป็นพาร์ทเนอร์หลักในการช่วยยกระดับการบริการให้กับผู้บริโภคและบริหารจัดการร้าน มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการสร้างประสบการณ์ที่สะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ทำให้การซื้อกาแฟเป็นเรื่องง่าย สะดวกและรวดเร็ว และยังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการร้าน ที่เปลี่ยนจากการสั่งผ่านพนักงานเป็นดิจิทัล 100% LINE MAN อีกทั้งยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างยอดขายดีลิเวอรีกับ Café Amazon อย่างต่อเนื่อง ด้วยยอดออเดอร์กว่าที่เพิ่มขึ้นกว่า 35% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสัดส่วนของการสั่ง Bakery หรือสินค้า Non-beverage ควบคู่กับเครื่องดื่มสูงขึ้น และเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีCafé Amazon ร่วมมือกับ LINE MAN Wongnai เปิดตัว Digital Store แห่งแรกของไทย ณ สาขา Forestry ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) นำร่องใช้ฟีเจอร์ Wongnai POS Order & Pay และ Pick & Go มอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการรองรับลูกค้า สามารถผลิตกาแฟได้ถึง 60 แก้วต่อชั่วโมง หรือคิดเป็น 3 เท่า เมื่อเทียบกับการบริการแบบเดิม รองรับคำสั่งซื้อจำนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเตรียมขยายไปยังสาขาอื่น ๆ ทั่วประเทศ