ECB ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยหลักที่ 2% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยหลักที่ร้อยละ 2 ต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 3 และไม่มีการส่งสัญญาณใด ๆ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต เนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับเป้าหมาย และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง แม้จะมีความผันผวนทางการค้าก็ตาม
นางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวว่า ข้อตกลงการค้าระหว่างยุโรปกับสหรัฐฯ การหยุดยิงฉนวนกาซา และข้อตกลงระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนในการลดภาษีนำเข้า เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านลบต่อการเติบโต โดยเศรษฐกิจยูโรโซนเติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งสวีเดนเติบโตสูงสุดในไตรมาสที่ 3 ด้วยตัวเลขร้อยละ 1.1 ตามมาด้วยโปรตุเกสร้อยละ 0.8 และสาธารณรัฐเช็กร้อยละ 0.7
