ไทยคม - AIS นำดาวเทียมเคลื่อนที่ 12 ชุด เสริมสื่อสารฉุกเฉิน ช่วยน้ำท่วมใต้

ไทยคม และเอไอเอส ผนึกกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยนำศักยภาพเทคโนโลยีดาวเทียมและเครือข่าย เข้ามาเสริมกำลังระบบสื่อสารในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน ระดมติดตั้งอุปกรณ์จานดาวเทียมเคลื่อนที่แบบพกพา จำนวน 12 ชุด ในพื้นที่ภาคใต้
เพื่อกระจายสัญญาณ WiFi และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารของประชาชนในศูนย์อพยพและศูนย์บัญชาการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยคมและเอไอเอสในการผสานพลังเทคโนโลยีดาวเทียมและโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง