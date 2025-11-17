Canon รุกหนัก! เปิดตัว “EOS R6 Mark III” - “Cinema EOS C50”

แคนนอน (Canon) เดินเกมรุกตลาดกล้องส่งท้ายปี ประกาศเปิดตัว 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมกัน ทั้งในตระกูล EOS R และ Cinema EOS ชูจุดเด่นเทคโนโลยี “ไฮบริด” ที่ผสานงานภาพนิ่งและวิดีโอเข้าด้วยกัน ตอบโจทย์เทรนด์คอนเทนต์ครีเอเตอร์และโปรดักชันเฮาส์ยุคใหม่ นำทัพโดย EOS R6 Mark III และ Cinema EOS C50 พร้อมเลนส์ใหม่อีก 2 รุ่น
นายฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานวงการกล้อง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์งาน ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอคุณภาพสูง โดยเฉพาะ EOS R6 Mark III ที่เป็นเจเนอเรชันที่ 3 ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากความสำเร็จของรุ่นพี่อย่าง R6 Mark II และ EOS C50 กล้อง Cinema ขนาดเล็กที่สุดที่ออกแบบมาเพื่อครีเอเตอร์โดยเฉพาะ
ไฮไลท์สำคัญคือ Cinema EOS C50 กล้องที่ผสานคุณภาพระดับภาพยนตร์เข้ากับความคล่องตัว มาพร้อมเซนเซอร์ฟูลเฟรม 32 ล้านพิกเซล และชิปประมวลผล DIGIC DV 7 รองรับไฟล์ RAW สูงสุด 7K 60P และสโลว์โมชัน 4K 120P
โดยมีฟีเจอร์เด็ด Open Gate ครั้งแรกใน Cinema EOS กับการบันทึกเต็มเซนเซอร์อัตราส่วน 3:2 ช่วยให้ครีเอเตอร์นำไฟล์ไปตัดต่อเป็นแนวตั้ง (Reels/TikTok) หรือแนวนอนได้โดยไม่เสียคุณภาพ ดีไซน์ตัวเครื่องน้ำหนักเบา กะทัดรัด เหมาะกับการขึ้นกิมบอลหรือถือถ่าย มีพอร์ตเชื่อมต่อครบทั้ง HDMI, XLR, Timecode และรองรับ Livestream ผ่าน USB-C
ขณะที่กล้องยอดนิยม EOS R6 Mark III อัปเกรดประสิทธิภาพเซนเซอร์ฟูลเฟรมเป็น 32.5 ล้านพิกเซล เน้นความเร็วและการถ่ายในที่แสงน้อย รองรับ 7K 60p RAW และเป็นกล้อง EOS R รุ่นแรกที่มี Open Gate อัตราส่วน 3:2 พร้อม Canon Log 2 และ Log 3 เพื่องานเกรดสีระดับโปร
สามารถถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่องสูงสุด 40 FPS พร้อมฟีเจอร์ Pre-continuous shooting บันทึกภาพก่อนกดชัตเตอร์ ทำให้ไม่พลาดช็อตสำคัญ พร้อมระบบ Dual Pixel CMOS AF II เวอร์ชันล่าสุด ติดตามวัตถุแม่นยำยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังเสริมทัพด้วยเลนส์ใหม่ 2 รุ่น RF45mm f/1.2 STM เลนส์ไพร์มรูรับแสงกว้าง f/1.2 ในราคาที่เข้าถึงง่าย (หมื่นกลางๆ) ให้โบเก้สวยงาม เหมาะสำหรับถ่าย Portrait และ Cinema Lens CN5 x 11 IAS T เลนส์ซูมมุมกว้าง (11-55mm) ระดับไฮเอนด์ รองรับ 8K HDR สำหรับงานถ่ายทอดสดและภาพยนตร์
ทั้งนี้ สินค้าจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยช่วง ปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป โดยมีราคาเปิดตัว ไล่ตั้งแต่ Cinema EOS C50 (พร้อม Handle) 121,390 บาท, EOS R6 Mark III (Body) 87,990 บาท, EOS R6 Mark III + เลนส์ RF24-105mm IS STM 99,990 บาท และ EOS R6 Mark III + เลนส์ RF24-105mm f/4L 129,990 บาท
ส่วนเลนส์ RF45mm f/1.2 STM ราคา 15,390 บาท และ Cinema Lens CN5 x 11 IAS T 1,163,900 บาท ผู้ที่ซื้อ EOS C50 และ EOS R6 Mark III ในช่วงเปิดตัว จะได้รับของแถมพิเศษ เมมโมรี่การ์ด HOMAN CFexpress (Type-B) 512 GB (มูลค่า 6,290 บาท) ส่วน EOS C50 รับเพิ่ม แบตเตอรี่ LP-E6P จำนวน 2 ก้อน (มูลค่า 7,800 บาท) และขยายเวลารับประกัน จาก 12 เดือน เป็น 24 เดือน