vivo V60 ชูกล้อง ZEISS Telephoto ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

vivo เปิดตัวสมาร์ทโฟน "vivo V60" ชูจุดเด่นด้านการถ่ายภาพพอร์ตเทรตระดับโปรด้วยเลนส์ ZEISS Super Telephoto อัดแน่นสเปก และการออกแบบที่บางเบา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ในคอนเซ็ปต์ "เสิร์ฟช็อตโปรให้คนสวย" โดยเปิดราคาเริ่มต้นที่ 15,999 บาท
vivo V60 มีตัวเครื่องที่บาง 7.53 มม. และน้ำหนัก 192 กรัม มาพร้อม 3 สีใหม่ ได้แก่ สีม่วง Berry Purple, สีฟ้า Summer Blue และสีเทา Mist Gray ดีไซน์หน้าจอขอบโค้ง Quad Curved ให้ประสบการณ์การรับชมที่เต็มตา และขอบด้านข้างที่บางลงเพียง 1.86 มม. ช่วยให้จับถือได้ถนัดมือยิ่งขึ้น
จุดเด่นที่สุดของ vivo V60 คือระบบกล้องที่พัฒนาร่วมกับ ZEISS โดยครั้งแรกใน V Series ที่มาพร้อมกล้องซูเปอร์เทเลโฟโต้ ZEISS 50MP ใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX882 มีระบบกันสั่น OIS และซูมออปติคอล 3 เท่า และ Hyper Zoom ได้สูงสุด 100 เท่า
โดยมีฟีเจอร์กล้องที่น่าสนใจ ทั้ง 10x Telephoto Stage Portrait ฟีเจอร์ที่ช่วยให้การถ่ายภาพพอร์ตเทรตในคอนเสิร์ตหรือบนเวทีมีความคมชัด แสงสีและบรรยากาศดีขึ้น แม้ซูมระยะ 10 เท่า ตามด้วย ZEISS Multifocal Portrait ถ่ายภาพพอร์ตเทรตได้ 5 ระยะยอดนิยม ตั้งแต่ 23mm, 35mm, 50mm, 85mm ไปจนถึง 100mm
นอกจากนี ยังมี AI Four-Season Portrait ปรับโทนภาพตามฤดูกาลต่างๆ แบบเรียลไทม์ กล้องหน้า 50MP ZEISS Group Selfie ให้มุมมองกว้างถึง 92 องศา พร้อมออโต้โฟกัสและ AI ช่วยปรับรูปหน้าให้สวยงามเป็นธรรมชาติ และรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูง 4K ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง
ตัวเครื่อง vivo V60 ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ที่มี CPU เร็วขึ้น 27% และ GPU แรงขึ้น 30% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน พร้อมเทคโนโลยี Extended RAM ที่ขยายแรมเพิ่มได้อีก 12GB ภายในตัวเครื่องที่บางเบา บรรจุแบตเตอรี่ BlueVolt ขนาดใหญ่ถึง 6500mAh และรองรับการชาร์จเร็ว 90W FlashCharge
หน้าจอมีขนาดใหญ่ 6.77 นิ้ว ความละเอียด 2392×1080 พิกเซล ให้อัตรารีเฟรช 120 Hz และมีความสว่างสูงสุดเฉพาะส่วนถึง 5000 nits ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่แสงจ้า ตัวเครื่องยังได้รับมาตรฐานทนน้ำ-ทนฝุ่นระดับ IP68 และ IP69 พร้อมฟีเจอร์ไล่น้ำออกจากลำโพง และใช้กระจกหน้าจอ Diamond Shield Glass ที่ทนต่อการตกกระแทกเพิ่มขึ้น 37%
vivo V60 ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Funtouch OS 15 ที่มาพร้อมผู้ช่วยอัจฉริยะ Gemini และฟีเจอร์ AI ใหม่ๆ มากมาย เช่น Al Smart Call Assistant สำหรับช่วยแปลภาษาและสรุปการโทร และ Al Captions ที่สามารถถอดเสียงและแปลภาษาแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมหรือดูวิดีโอได้
ทั้งนี้ vivo V60 เปิดราคามาพร้อมตัวเลือก 2 รุ่นความจุ ได้แก่ รุ่น RAM 12GB + ROM 256GB ราคา 15,999 บาท และรุ่น RAM 12GB + ROM 512GB ราคา 17,999 บาท