เกมนี้ไม่ยอมกัน vivo ออกมายืนยันเตรียมขาย X300 ซีรีส์ ในเดือน พ.ย. นี้

vivo เตรียมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟน พร้อมอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ ยืนยันนำสมาร์ทโฟนเรือธงแห่งปีอย่าง vivo X300 Series เข้ามาเปิดตัวและวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมกันถึง 2 รุ่น ได้แก่ vivo X300 และ vivo X300 Pro
หลังจากได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากการเปิดตัวในตลาดประเทศจีน vivo X300 Series เตรียมพร้อมส่งตรงถึงมือผู้ใช้งานชาวไทยให้ได้สัมผัสอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ ชูความโดดเด่นด้วยกล้องเทเลโฟโต้ ZEISS APO ความละเอียดสูง 200 ล้านพิเซล บน X300 Pro ขณะที่ X300 มาพร้อมการอัปเกรดครั้งสำคัญด้วยกล้องหลัก ZEISS ความละเอียด 200 พิกเซล ทั้งสองรุ่นขับเคลื่อนโดยชิปเช็ตเรือธง Dimensity 9500 ที่ผสานชิปประมวลผลภาพและวิดีโอ vivo V3+ เข้าไปทำงานด้วยกัน
อีกทั้งยังเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการใหม่ OriginOS 6 (บนพื้นฐาน Android 16) ตั้งแต่แกะกล่อง พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “Smooth at Origin” ซึ่งเน้นการผสาน AI Integration เต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับตั้งแต่ฟีเจอร์ผู้ช่วยอัจฉริยะต่าง ๆ ไปจนถึงการจัดการพลังงานและหน่วยความจำให้การทำงานรวดเร็วและลื่นไหลยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมพลิกโฉมดีไซน์ UI ให้ทันสมัยตามเทรนด์เทคโนโลยีและผู้ใช้งานยุคปัจจุบัน ปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ โดยเน้นไปที่ความสะดวกในการใช้งาน ความสบายตาและเป็นธรรมชาติในทุกการการสัมผัส
นอกจากนี้ vivo ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเสนออีกหนึ่งความน่าตื่นเต้นอย่างเทคโนโลยีชุดเลนส์กล้องสุดล้ำที่จะขยายขีดกำจัดการซูมในสมาร์ทโฟนให้ไกลและคมชัดไปอีกขั้นด้วย vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender ชุดเลนส์ซูมเสริมเทเลโฟโต้กำลังขยาย 2.35 เท่า พร้อม Photography Kit ซึ่งจะเข้ามาช่วยยกระดับการถ่ายภาพไปสู่ระดับมืออาชีพอย่างแท้จริง มอบความสามารถในการบันทึกภาพและวิดีโอระยะไกลที่คมชัดสูงสุด
เตรียมตัวนับถอยหลังสู่การเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของสมาร์ทโฟนเรือธงจาก vivo ที่จะมาพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยและนวัตกรรมเขย่าวงการอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ราคา และรายละเอียดสเปกที่ vivo จัดเต็มมาให้แฟน ๆ ชาวไทยได้สัมผัสพร้อมกันตลอดเดือนพฤศจิกายน