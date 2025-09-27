Canon จัดเวิร์กชอป ปังทุกไวบ์ไฮป์ทุกวิดีโอ กับกล้อง EOS R50 V พร้อมเปิดประสบการณ์และแชร์เคล็ดลับกับ “กอล์ฟมาเยือน” ให้เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ได้สร้างสรรค์อย่างที่เป็นคุณ

Canon (แคนนอน) ร่วมกับ BIG Camera (บิ๊ก คาเมร่า) ชวนเหล่า คอนเทนต์ครีเอเตอร์ สาย Filmmaker, Vlogger, TikToker และ YouTuber เปิดประสบการณ์สุดไวบ์กับกล้องมิเรอร์เลสรุ่นใหม่ EOS R50 V ในกิจกรรมเวิร์กชอป “ปังทุกไวบ์ไฮป์ทุกวิดีโอ” ภายใต้คอนเซปต์ “Good Vibes Good Video” กับ “กอล์ฟมาเยือน” คอนเทนต์ครีเอเตอร์และช่างภาพ พร้อมเจาะลึกทุกฟังก์ชันการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์แคนนอนที่ตอบโจทย์การสร้างสรรค์คอนเทนต์ในแต่ละสไตล์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ณ Rabbit’s Grove Café
โดยกิจกรรมภายในงาน เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ร่วมสัมผัสและทดลองใช้กล้อง EOS R50 V อัดแน่นด้วยฟีเจอร์เพื่องานวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ ให้สีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของแคนนอน พร้อมระบบออโต้โฟกัสแม่นยำในโหมด Close-up Demo สำหรับนักรีวิว หรือฟังก์ชัน Slow & Fast Motion ที่ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้คอนเทนต์น่าสนใจ มีฟิลเตอร์ให้เลือกมากถึง 14 โทนสี หรือ Canon Log-3 เพื่อการเกรดสีขั้นสูง และใช้งานง่ายในการถ่ายวิดีโอแนวตั้ง ในราคาที่คุ้มค่า เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และสายโปรที่ต้องการสร้างคอนเทนต์คุณภาพ พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน แนะนำ และสอบถามฟีเจอร์ ต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากแคนนอน
พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมเวิร์กชอปในหัวข้อ “ถ่ายวิดีโอ VIBES ปัง ดังแบบไวรัล” โดยครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง กอล์ฟ-กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล เจ้าของเพจ “กอล์ฟมาเยือน” ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 1.6 ล้านคน มาร่วมแชร์เคล็ดลับการถ่ายทำวิดีโอให้สามารถต่อยอดสู่การสร้างคอนเทนต์ที่ปังได้จริง ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอคอนเทนต์ด้วยกล้อง EOS R50 V
สำหรับใครที่กำลังมองหากล้องมิเรอร์เลสที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์แสนทรงพลัง เพื่อการสร้างสรรค์วิดีโอคอนเทนต์ให้ปัง กับกล้อง EOS R50 V ที่ถูกออกแบบมาเพื่องานวิดีโอโดยเฉพาะ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งการผลิตคอนเทนต์แนวตั้ง วล็อก และไลฟ์สตรีม ถือเป็นกล้องตัวจบ สุดคุ้มแห่งปี 2025 ที่ต้องห้ามพลาด!
ราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย และเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 เป็นต้นไป
• Canon EOS R50 V พร้อมเลนส์ RF-S14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ (สีดำ) ราคา 30,990 บาท
• Canon EOS R50 V พร้อมเลนส์ RF-S14-30mm. f/4-6.3 IS STM PZ (สีขาว) ราคา 33,990 บาท (สั่งจองล่วงหน้า)
สามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/cmtEOSR50Vkit หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02-344-9988 หรือ LINE @canonthailand หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดได้ที่ Facebook: Canon Thailand และ Facebook: Canon Imaging Thailand