CEA ประกาศความสำเร็จ “Content Project Market” ดึง 79 บริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วม - จับคู่ธุรกิจมากกว่า 409 คู่ยกระดับคอนเทนต์ไทยสู่เวทีสากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ประกาศความสำเร็จการจัดงาน Content Project Market (CPM) 2025 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2568 ณ True Digital Park (East) ชั้น 6 - 7 โดยปีนี้มีผู้ผลิต นักลงทุน และแพลตฟอร์มสตรีมมิงเข้าร่วมงานและเจรจาธุรกิจรวม 79 บริษัท จากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสร้างโอกาสให้นักสร้างสรรค์สายภาพยนตร์ ซีรีส์ และแอนิเมชันของไทยได้นำเสนอผลงานรวม 54 โปรเจ็กต์ และก่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) รวม 409 คู่ สะท้อนบทบาทของ CPM ในฐานะแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายคอนเทนต์แห่งแรกของไทย ที่สามารถขยายผลสู่ระดับนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “การจัดงาน Content Project Market ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แสดงให้เห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง CEA มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาทักษะและการบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ ไปจนถึงการเปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจและขยายเครือข่ายในระดับโลก เพราะคอนเทนต์ไทยไม่เพียงเป็นสื่อบันเทิง แต่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสร้างรายได้ กระตุ้นการจ้างงาน และยกระดับภาพลักษณ์ประเทศได้จริง สำหรับปี 2569 CEA ตั้งเป้ายกระดับ Content Project Market ให้เป็นเวทีระดับนานาชาติ (International Platform) เพื่อตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางคอนเทนต์แห่งเอเชียในอนาคต”
Content Project Market เป็นโปรแกรมสำคัญภายใต้โครงการ Content Lab 2025 ที่เชื่อมโยงนักสร้างสรรค์ไทยกับนักลงทุนและพันธมิตรเชิงพาณิชย์ ด้วยการจัดกิจกรรมครบวงจร ตั้งแต่การนำเสนอผลงาน (Pitching) การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Networking Reception) โดยมีผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมระดับโลกเข้าร่วม เช่น Netflix, Viu, GDH, GMMTV, The One Enterprise, True CJ Creations, Kantana Group PCL., White Light Studio, Base Entertainment (Indonesia), Studio76 (Taiwan), Skyline Media (Vietnam) และพันธมิตรจากสิงคโปร์และฟิลิปปินส์
งานในปีนี้ได้เกิดการเจรจาธุรกิจรวม 409 คู่ จาก 79 บริษัทที่เข้าร่วม แบ่งเป็นผู้ซื้อ - นักลงทุน จำนวน 79 บริษัท และผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 54 โปรเจ็กต์ โดยผู้เข้าร่วมหลายรายให้ความเห็นตรงกันว่า Content Project Market ไม่เพียงสร้างโอกาสด้านการลงทุนและจับคู่โปรเจ็กต์ใหม่ ๆ แต่ยังช่วยเปิดมุมมองสู่ตลาดต่างประเทศ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่การผลิตจริง ทางด้านตัวแทนจากสตูดิโอและแพลตฟอร์มสากลต่างยืนยันว่าการเข้าร่วมในปีนี้ ทำให้ได้เห็นศักยภาพของคอนเทนต์ไทยที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดเอเชียได้ โดยคาดว่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาว และยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในภูมิภาค
นอกจากกิจกรรมจับคู่ธุรกิจแล้ว งาน Content Project Market 2025 ยังเสริมความเข้มข้นด้วยเวทีเสวนาเชิงลึก (Forum) จำนวน 5 หัวข้อ โดยมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 16 รายจากทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมแบ่งปันมุมมอง ครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงกองทุนภาพยนตร์ในเอเชีย กลยุทธ์การร่วมผลิตในภูมิภาค ไปจนถึงอนาคตของการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ไทยในเวทีโลก เช่น ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล อดีตประธานคณะอนุกรรมการภาพยนตร์และซีรีส์ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, Mr. Ruben Hattari Director, Public Policy Netflix in South East Asia, Ms. Elisabeth Shackleton Founder & Editor, Streamlined/Contributing Editor, Asia, Deadline, Ms. Le Minh Hang Trinh Filmmaker, Producer & Entrepreneur, Skyline Media, คุณวรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ โปรดิวเซอร์ GDH559, คุณพุฒิพงษ์ นาคทอง ผู้กำกับภาพยนตร์ 4 KINGS และ 4 KINGS 2, คุณอารักษ์ อมรศุภศิริ ผู้กำกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์ เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊ และ คุณณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับซีรีส์ สงครามส่งด่วน ที่สร้างกระแสจากเรื่องจริงของสตาร์ทอัปยูนิคอร์นธุรกิจไทย ทั้งหมดนี้ช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และชี้ทิศทางใหม่ให้แก่วงการคอนเทนต์ไทยอย่างรอบด้าน
“CEA ยังคงเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับนักสร้างสรรค์ ผู้ผลิตนักลงทุน แพลตฟอร์มสตรีมมิง และผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน เพื่อทำให้งาน Content Project Market ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจเชิงพานิชย์ได้จริง กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับคอนเทนต์ไทยสู่มาตรฐานสากล และสร้างพลังให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”
ดร. ชาคริต กล่าวสรุป
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Content Lab 2025 และงาน Content Project Market ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Content Lab