DITP ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน เปิดตัว BIDC 2025 ยิ่งใหญ่ คาดสร้างมูลค่าการค้าทะลุ 950 ล้านบาท ดันไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลคอนเทนต์เอเชีย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชนกว่า 10 แห่ง เปิดงาน Bangkok International Digital Content Festival 2025 (BIDC 2025) อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 25–28 สิงหาคม 2568 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 และโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่าน ตั้งเป้าสร้างมูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 950 ล้านบาท พร้อมผลักดันไทยสู่ “Thailand: Asia’s Digital Content Destination” ปีนี้ BIDC จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 150 บริษัท จาก 12 ตลาดเป้าหมาย พร้อมกิจกรรม จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กว่า 850 คู่ เจาะตลาดสำคัญทั่วโลก
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ประธานเปิดงาน เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เติบโตเร็วและเป็นโอกาสสำคัญของเศรษฐกิจไทย DITP จึงเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรม Business Matching และ Business Networking ซึ่งปีนี้มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม 87 บริษัทและผู้ประกอบการต่างประเทศ 62 บริษัท จาก 12 ตลาดเป้าหมายรวมทั้งสิ้นกว่า 150 บริษัท มากที่สุดเท่าที่เคยจัดมา สะท้อนให้เห็นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก ผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายหลักด้านดิจิทัลคอนเทนต์ในเอเชียได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง“
นางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม “ปีนี้เป็นครั้งแรกที่กรมฯ ร่วมขับเคลื่อนงาน BIDC เพื่อแสดงศักยภาพคนไทยและผลักดันดิจิทัลคอนเทนต์สู่เวทีโลก ตามนโยบาย SOFT POWER ผ่านกิจกรรมจัดแสดงผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ที่รวบรวมผู้ประกอบการกว่า 70 ราย บนพื้นที่กว่า 900 ตารางเมตร โดยมีการนำเสนอผลงานและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังมีการฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน, การเสวนาและสัมมนากว่า 16 หัวข้อ ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในการต่อยอดผลงาน เสริมศักยภาพบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล”
ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) “งาน BIDC ยังคงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายและแสดงให้ต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพ และผลงานคุณภาพของผู้ประกอบการไทย ส่วนการประกาศรางวัลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ปีนี้ ดีป้าได้ร่วมกับสมาคมฯ ในการให้รางวัลในสาขา Legacy Award in Thai Digital Content ที่จะมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและทรงคุณค่ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตลอดจนช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง”
นายสุมิตร สีมากุล นายกสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) “BIDC คือเวทีสำคัญที่แสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยต่อสายตาโลก ช่วยต่อยอดผลงานสู่ต่างประเทศ และสร้างโอกาสธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ในปีนี้ยังมีเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาแบ่งปันความรู้เพื่อเสริมแกร่งให้ชุมชนดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ขณะที่ สสปน. (TCEB) หนุนให้ BIDC เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางการพบปะ แลกเปลี่ยน และขยายเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการ Pitching ในกิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม แอนิเมชัน และการพิมพ์ ได้นำเสนอผลงานเพื่อขยายสู่ตลาดโลก ย้ำบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางดิจิทัลคอนเทนต์แห่งเอเชีย
ไฮไลต์กิจกรรม BIDC 2025
- กิจกรรมเจรจาการค้า (Business Matching) กว่า 850 คู่
- กิจกรรมสร้างเครือข่าย (Business Networking)
- พิธีลงนาม MOU ระดับนานาชาติ เชื่อมเครือข่ายธุรกิจไทย-ต่างประเทศ
- นิทรรศการ Showcase ผลงานแอนิเมชัน เกม วิชวลเอฟเฟกต์ คาแรคเตอร์ และสื่อเรียนรู้
- สัมมนา/เวิร์กช็อป โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ
- Pitching Stage เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่พบผู้ซื้อจริง
- การประกาศรางวัล BIDC Awards 2025 ยกย่องผลงานสร้างสรรค์โดดเด่นของไทย
- Screening Animation ฉายแอนิเมชันคัดพิเศษ เปิดประสบการณ์ใหม่ในวงการดิจิทัลคอนเทนต์
- Job fair
งาน BIDC 2025 เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA), กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) รวมถึง 5 สมาคมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ได้แก่ สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT), สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย (e-LAT), สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA), สมาคมBangkok ACM SIGGRAPH (BASA) และสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และพันธมิตรนานาชาติอย่าง TAICCA (Taiwan Creative Content Agency), สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมวัฒนธรรมฝรั่งเศสประจำประเทศเวียดนาม (Institut Français du Vietnam) และสมาคม FranceVFX
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต งาน BIDC 2025 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2568 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ และโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่าน ชั้น 5
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
🌐 www.bidcfestival.com
📱 www.facebook.com/bidc.fest