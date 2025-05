ดีอี - ดีป้า เปิดตัวโครงการ Thai Digital Content Go Global ยกระดับดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่เวทีโลก

แลพร้อมด้วยและร่วมแถลงข่าวการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ภายใต้โครงการโดยมีหรือผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงาน สมาคม และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานเปิดเผยว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมีศักยภาพสูงในการขยายตัวสู่ตลาดระดับโลกด้วยความที่มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น ด้วยเหตุนี้โดยจึงดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่พร้อมรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย โดยดำเนินการผ่าน 4 กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนจากทั่วประเทศโดยการสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตดิจิทัลคอนเทนต์การเสริมสร้างความรู้ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจแก่นักเรียน ครอบคลุมเกม แอนิเมชัน และคาแรกเตอร์โปรแกรมพัฒนาทักษะ เวิร์กชอป เร่งการเติบโต พร้อมด้วยกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสต่อยอดสู่การประกอบอาชีพจริงการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อเพิ่มมูลค่าในภาคธุรกิจจะช่วยส่งเสริมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ยกระดับความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ พัฒนาทักษะใหม่เพื่อต่อยอดสู่การสร้างอาชีพด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ยกระดับความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่ได้มาตรฐานสากล และกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ อีกทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของคนไทยและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่เวทีระดับโลกผ่านการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ”กล่าวนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ From Digital Content to Global Power: กระตุ้นดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่เวทีโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงดิจิทัลคอนเทนต์ไทยร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทาง Facebook Page: Thai Digital Content Go Global