ปิดฉาก Enlit Asia 2025 ที่กรุงเทพฯ สร้างมาตรฐานใหม่การเปลี่ยนผ่านพลังงานของอาเซียน

Enlit Asia 2025 งานชั้นนำด้านพลังงานของอาเซียน ได้ปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ กรุงเทพฯ (BITEC) หลังจากจัดงานต่อเนื่องสามวันซึ่งเต็มไปด้วยการอภิปราย การจัดแสดงนวัตกรรม และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนอนาคตพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนี้รวบรวมผู้นำอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย และนักนวัตกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายสำคัญด้านการผลิตไฟฟ้า การปรับปรุงโครงข่าย การพลังงานสะอาด การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และการเงินสำหรับโครงการพลังงาน
Enlit Asia 2025 ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน รวมถึงพื้นที่จัดแสดงที่มีผู้จัดแสดงกว่า 350 ราย นำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยตลอดห่วงโซ่คุณค่าพลังงาน มีการจัดเซสชันรวมทั้งหมด 113 เซสชัน รวมถึง Knowledge Hub Theatres, Summit Streams และ Nuclear Forum ครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านพลังงานของอาเซียนอย่างครบถ้วน ความก้าวหน้าของประเทศไทยได้ถูกเน้นย้ำเป็นแบบอย่างสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในภูมิภาค
งานนี้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดความก้าวหน้าสำคัญในอุตสาหกรรม โดยผ่านแพลตฟอร์ม Business Matching และแอปพลิเคชันเครือข่าย ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ พร้อมสำรวจโอกาสด้านพลังงานหมุนเวียน โครงข่ายอัจฉริยะ และโซลูชันพลังงานอย่างยั่งยืน
ดร. วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน สะท้อนผลลัพธ์ของงานว่า “ความร่วมมือที่เกิดขึ้นใน Enlit Asia 2025 จะช่วยเร่งการเป็นผู้นำของประเทศไทยด้านความก้าวหน้าของโครงข่ายในภูมิภาคและนวัตกรรมพลังงานอย่างยั่งยืน”
ในทำนองเดียวกัน คุณพงศกร ยุทธโกวิท รองผู้ว่าการ (แผนงานและวิศวกรรม) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวเสริมว่า “การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลกำลังพลิกโฉมวิธีการของเราในการพัฒนาโซลูชันพลังงานอย่างยั่งยืน ทำให้โครงข่ายมีความชาญฉลาดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภูมิภาคอาเซียน”
คุณธวัชชัย สำราญวานิช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงนวัตกรรมด้านการเงิน มีความสำคัญต่อการเอาชนะความท้าทายด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการพลังงานอย่างยั่งยืน”
คุณพงศกร ยุทธโกวิท รองผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ แผนงานและวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า “การวางแผนโครงข่ายอย่างสร้างสรรค์และการใช้โซลูชันดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญในการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า”
วันที่ 3 ของการประชุมสุดยอดมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยมีเซสชันเกี่ยวกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการลดคาร์บอน มาตรฐานเปิดสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างราบรื่น ดิจิทัลทวินและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับการจัดการสินทรัพย์ การประยุกต์ใช้ AI และ Machine Learning สำหรับหน่วยงานสาธารณูปโภค รวมถึงกลยุทธ์การบูรณาการ DER และการเสริมสร้างความทนทานของโครงข่ายไฟฟ้า
Knowledge Hub Theatres ยังคงมีเซสชันต่อเนื่องในหัวข้อ ปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล (AI & Digitalisation) ตลาดพลังงาน นโยบายและข้อกำกับดูแล และโครงข่ายไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น ทนทาน และเชื่อมต่อกัน (Flexible, Resilient & Connected Grid) โดยมอบความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
ภายในงาน ผู้จัดแสดงได้สาธิตโซลูชันนวัตกรรมด้านประสิทธิภาพพลังงาน การผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีสมาร์ตกริด และพลังงานหมุนเวียน ผู้เข้าร่วมงานได้พูดคุยกับ บริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการอาทิ บริษัท Trilliant, Kraken, Black & Veatch, Mitsubishi Power, และ GE Vernova พร้อมสำรวจผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของอาเซียน
Enlit Asia 2025 ดึงดูดความสนใจระดับโลก และได้รับการรายงานอย่างกว้างขวางจากสื่อชั้นนำทั้งในภูมิภาคและระดับนานาชาติ งาน Power & Energy Awards ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ระหว่างงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ในคืนเปิดงานที่ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จอันโดดเด่นในภาคพลังงานของอาเซียน โดยโครงการเหล่านี้ได้รับรางวัลในฐานะผลงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป
ผู้ชนะที่โดดเด่น ได้แก่ กฟผ. สำหรับโครงการ ENZY Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานสำหรับไมโครกริดแบบ multi-layer พร้อมโปรไฟล์เครือข่าย RE100 และ PT PLN (Persero) สำหรับโครงการ Green Hydrogen Power Plant ที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยทั้งสองโครงการได้รับการยกย่องในด้านผลลัพธ์อันทรงพลังและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง โดยรางวัลดังกล่าวเน้นย้ำถึงนวัตกรรม ความยั่งยืน และความเป็นผู้นำในหลายหมวด เช่น พลังงานหมุนเวียนและความยั่งยืน สมาร์ตกริด และ Executive of the Year ตอกย้ำบทบาทของ Enlit Asia ในฐานะมาตรฐานความเป็นเลิศของภูมิภาค
“Enlit Asia 2025 ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ด้านความร่วมมือและนวัตกรรมในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของอาเซียน ความร่วมมือและข้อมูลเชิงลึกที่แบ่งปันในงานนี้จะช่วยขับเคลื่อนภูมิภาคให้ใกล้เป้าหมายสุทธิศูนย์มากยิ่งขึ้น” ไซมอน ฮอร์, Portfolio Director, Enlit Asia กล่าว
เมื่อการประชุมปิดฉากที่กรุงเทพฯ การเตรียมความพร้อมได้เริ่มขึ้นสำหรับ Enlit Asia 2026 ที่จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 22–24 กันยายน 2569 เพื่อนำความมุ่งมั่นในการส่องสว่างอนาคตพลังงานยั่งยืนของอาเซียนต่อไป