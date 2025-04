“หลานม่า” ปังไม่ไหว!! กวาดรางวัลในงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 14

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย จัดงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 14 (Thai Film Director Awards 14) เพื่อประกาศยกย่องชื่นชมมอบรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ผลงานของผู้กำกับ และเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาสู่สาธารณะชนได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมา และสร้างเสริมความสัมพันธ์ ความรัก และความสามัคคีของบุคคลในวงการภาพยนตร์และเครือข่ายการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ โดยผลภาพยนตร์ที่เข้าชิงในแต่ละสาขา ของงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย การลงคะแนนของ รางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เป็นระบบ One Man One Vote จากสมาชิก ซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยโดยตัดสินจากภาพยนตร์ไทยตลอดทั้งปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 46 เรื่อง โดยไม่มีการจำกัดประเภทและจำนวนโรงฉาย และรวมถึงภาพยนตร์จากสตรีมมิ่งด้วย ซึ่งมีรายชื่อภาพยนตร์ที่เข้าชิง ในแต่ละสาขา มีดังต่อไปนี้1.รางวัลดวงกมล ลิ่มเจริญ"นักทำหนังรุ่นใหม่ที่น่าจับตา หรือ "The Most Promising Filmmaker Award"โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" จังหวัดสกลนคร จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง ฮักแพง แกงหวาย2.รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลหรือหน่วยงานที่มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงซึ่งประกอบไปด้วยนักวิจารณ์ ภาพยนตร์จากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์3.รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้กำกับผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทยคุณสมเดช สันติประชาผู้กำกับชั้นบรมครู ผู้กำกับภาพยนตร์ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายอาทิ นักรักรุ่นกะเตาะ (2519) , แข่งรัก แข่งรถ (2523) , ยอดรักผู้กอง (2524) , สัตว์สาวผู้น่ารัก (2525) , ท่านขุนน้อยน้อยแห่งสยาม (2536) และยังเป็นผู้ผลักดันผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นอีกมากมาย นอกจากงานกำกับแล้ว ผลงานที่เป็นที่โดดเด่น คือ การวาดใบปิดภาพยนตร์ และเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ ของ เปี๊ยก โปสเตอร์4. สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า : พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ , ทศพล ทิพย์ทินกรรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง วิมานหนาม : บอส กูโน , ณรณ เชิดสูงเนิน , การะเกด นรเศรษฐาภรณ์5. สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า : บริษัท อิทธิปาทา จำกัด , ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค, กันต์ธีทัต เจริญญาณจันทร์รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง วิมานหนาม : บริษัท อิทธิปาทา จำกัด , ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค , พิริยกร คชฎร , รุ่งโรจน์ อุ่นวงศ์6. สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า : บุณยนุช ไกรทองรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง วิมานหนาม : ตะวันวาด วนวิทย์7. สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า : ใจเทพ ร่าเริงใจรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง วิมานหนาม : หัวลำโพง ริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์8. สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีดา พัวพิมล : ภาพยนตร์เรื่อง วิมานหนามรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สฤญรัตน์ โทมัส : ภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า9. สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภูมิภัทร ถาวรศิริ : ภาพยนตร์เรื่อง วัยหนุ่ม 2544รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ พงศธร จงวิลาส : ภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า10. สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุษา เสมคำ : ภาพยนตร์เรื่อง หลานม่ารางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ อิงฟ้า วราหะ : ภาพยนตร์เรื่อง วิมานหนาม11. สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล : ภาพยนตร์เรื่อง หลานม่ารางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ณัฏฐ์ กิจจริต : ภาพยนตร์เรื่อง วัยหนุ่ม 254412. สาขาทีมนักแสดงยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง วัยหนุ่ม 2544: ณัฏฐ์ กิจจริต , อารักษ์ อมรศุภศิริ , อิชณน์กร​ พึ่งเกียรติรัศมี , เบนจามิน​ โจเซฟ​ วาร์นี , ทศพล​ หมายสุข , ภูมิภัทร​ ถาวรศิริ , อรุณพงศ์​ นราพันธ์ , สหัสชัย​ ชุมรุม , อรัชพร​ โภคินภากรรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า: พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล , อุษา เสมคำ , สัญญา คุณากร , สฤญรัตน์ โทมัส , พงศธร จงวิลาส , ฮิมาวาริ ทาจิริ ,ต้นตะวัน ตันติเวชกุล13. สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง หลานม่าผู้กำกับ : พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ผู้ช่วยผู้กำกับ 1 : ปรม มาลากุล ณ อยุธยาผู้ช่วยผู้กำกับ 2 : กานต์สิรี กูรโสภณผู้ช่วยผู้กำกับ 3 : ศศิพร จินะกาศรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง วิมานหนามผู้กำกับ : บอส กูโนผู้ช่วยผู้กำกับ 1 : รัตติญา หนูเที่ยงผู้ช่วยผู้กำกับ 2 : วัจน์กร หาญกุล14.สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า- สร้างโดย : GDH- Producer : จิระ มะลิกุล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์- Executive Producer : จินา โอสถศิลป์ , จิระ มะลิกุล , บุษบา ดาวเรือง , ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง วิมานหนาม- สร้างโดย : GDH ร่วมกับ ใจ สตูดิโอ- Producer : วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์- Executive Producer : จินา โอสถศิลป์ , จิระ มะลิกุล , บุษบา ดาวเรือง , ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม , พิมสิริ ทองร่มโพธิ์#สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย#TFDA#งานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งที่14#thaifilmdirecterawards#ฝูงบินหนังไทย