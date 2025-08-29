บิ๊ก คาเมร่า ทุ่มจัด "BIG Pro Days 19" กระตุ้นตลาดกล้องโค้งท้ายปี

บิ๊ก คาเมร่า เดินหน้ากระตุ้นตลาดกล้องถ่ายภาพช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 จัดงานมหกรรมกล้องสุดยิ่งใหญ่ “BIG Camera BIG Pro Days ครั้งที่ 19” ภายใต้แนวคิด “Hybrid Creators” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการอุปกรณ์ที่ครบเครื่องทั้งภาพนิ่งและวิดีโอคุณภาพสูง พร้อมยกทัพสินค้าจาก 70 แบรนด์ดัง และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งเป้าสร้างความคึกคักและดันยอดขายส่งท้ายปี
งาน "BIG Camera BIG Pro Days ครั้งที่ 19" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2568 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ครอบคลุมพื้นที่โซน Central Court, Beacon 2, Eden 1 และ Dazzle
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดกล้องในประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในการเติบโต โดยมีแรงหนุนสำคัญจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่การสร้างสรรค์คอนเทนต์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การรีวิว หรือการบันทึกประสบการณ์เพื่อแบ่งปันบนโซเชียลมีเดีย ทำให้กล้องถ่ายภาพไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มมืออาชีพอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทุกคน
"เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดในช่วงโค้งสุดท้ายของปี เราได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดของวงการกล้องดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมี AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น มาจัดแสดงในงาน BIG Pro Days ครั้งที่ 19 ภายใต้คอนเซปต์ ‘Hybrid Creators’ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานยุคใหม่ที่มองหาอุปกรณ์ที่สามารถสลับการทำงานระหว่างภาพนิ่งและวิดีโอได้อย่างไร้รอยต่อ"
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า งานนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยรวบรวมสินค้าเปิดตัวใหม่จากแบรนด์ชั้นนำมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยตั้งเป้าให้งานนี้เป็นศูนย์กลางแห่งแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานได้อัปเดตเทรนด์ล่าสุดก่อนใคร
ไฮไลท์สำคัญของงานคือการเปิดตัวและวางจำหน่ายสินค้าใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยหลายรายการ อาทิ Sony RX1R III, Ricoh GR IV, Hasselblad X2D II 100C, Insta360 Go Ultra, DJI Osmo 360 รวมถึงเลนส์รุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่าง SIGMA 12mm f1.4 DC Contemporary และ SIGMA 200mm f2 DG OS Sports นอกจากนี้ยังมีโดรนถ่ายภาพจาก DJI และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายจากกว่า 70 แบรนด์ชั้นนำ
"เราเชื่อมั่นว่าการรวมตัวของแบรนด์ระดับโลก การเปิดตัวสินค้าใหม่ และโปรโมชั่นสุดพิเศษ จะสามารถสร้างแรงดึงดูดและกระตุ้นตลาดกล้องดิจิทัลในประเทศให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงปลายปีได้อย่างแน่นอน"