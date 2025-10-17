vivo ส่งน้องเล็ก V60 Lite เริ่มต้น 9,999 บาท

vivo เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดในตระกูล V Series อย่าง vivo V60 Lite ภายใต้แนวคิด “เปิดโหมดพัก เลิกกั๊ก แล้วลุยต่อ” เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมือถือตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความบันเทิง และการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน ชูจุดเด่นจอ 6.77 นิ้ว แบตเตอรี่ 6500 mAh ในราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
สำหรับ vivo V60 Lite ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตประมวลผล MediaTek Dimensity 7360-Turbo ซึ่งมอบประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง 60% รองรับการใช้งานหนัก ทั้งการเล่นเกมและทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหล
จุดเด่นสำคัญคือแบตเตอรี่ BlueVolt ความจุ 6500mAh ที่รับประกันสุขภาพแบตเตอรี่ยาวนานถึง 5 ปีเต็ม และรองรับเทคโนโลยีชาร์จไว 90W FlashCharge มาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.77 นิ้ว ความละเอียด FHD+ อัตรารีเฟรช 120Hz และมีความสว่างสูงสุดถึง 3000 nits
ด้านการถ่ายภาพ V60 Lite มากับเลนส์หลัก Ultra HD ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล ใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX882 และกล้องหน้าความละเอียด 32 ล้านพิกเซล เพิ่มความสนุกด้วยฟีเจอร์ AI Four-Season Portrait ที่สามารถสร้างบรรยากาศของภาพถ่ายให้เป็นไปตามฤดูกาลที่ต้องการได้อย่างสมจริง
พร้อมกันนี้ยังได้ยกระดับประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ เช่น Block Spam Calls สำหรับระบุและบล็อกสายรบกวน และ AI Smart Call Assistant ผู้ช่วยแปลภาษาแบบเรียลไทม์
ตัวเครื่องแข็งแกร่ง พร้อมลุยทุกสถานการณ์
vivo V60 Liteผ่านมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่น IP65 และได้รับการรับรองความแข็งแกร่งระดับ 5 ดาวจาก SGS Gold และกระจกหน้าจอ Diamond Shield Glass ตัวเครื่องบางเพียง 7.59 มิลลิเมตร มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีชมพู Pop Pink, สีฟ้า Titanium Blue และ สีดำ Elegant Black
เบื้องต้น vivo V60 Lite จะวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป มี 2 รุ่นความจุ รุ่น 8GB + 256GB ราคา 9,999 บาท และรุ่น 12GB + 256GB ราคา 11,999 บาท โดยมีโปรโมชันลูกค้าที่ซื้อภายใน vivo Care ประกันตัวเครื่อง 2 ปี และประกันหน้าจอแตก 1 ครั้งใน 2 ปีแรก