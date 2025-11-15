'ไชยชนก' ปัดเบรกสรรหา ผอ.ใหญ่ดีป้า นัดเคลียร์ปม 17 พ.ย.68

'ดีอี' ลุยแกะรอยสรรหา ผอ.ใหญ่ดีป้า หลังพบขั้นตอนเพี้ยนกฎหมาย นัดเคลียร์ใหญ่ 17 พ.ย.68 ปมครบวาระแต่ยังรักษาการ-นั่งกรรมการสรรหา 'ไชยชนก' ยัน ไม่ใช่คำสั่งเบรก ไม่มีการเมืองแทรกแซง ไร้อำนาจเลือกคน
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงกรณีมีคำสั่งให้คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ทบทวนมติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า ว่า เรื่องทั้งหมดไม่ได้ซับซ้อน แต่กลับถูกขยายเป็นประเด็นใหญ่ เพราะมีหลายขั้นตอนคลาดเคลื่อนจากกฎหมายและระเบียบที่ดีป้าต้องถือปฏิบัติ ทำให้กระทรวงจำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โดยนัดประชุมติดตามประเด็นดังกล่าวในวันที่ 17 พ.ย.68 เพื่อประเมินข้อเท็จจริงและกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย
เดิมทีเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่า การร้องเรียนว่าผู้อำนวยการใหญ่ดีป้าคนเดิมอยู่ครบ 2 วาระแล้ว ซึ่งตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2560 มาตรา 47 เขียนชัดเจนว่าผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า ห้ามดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกัน ดังนั้น เมื่อครบวาระแล้วต้องพ้นจากตำแหน่งทันที ไม่สามารถรักษาการต่อได้ และไม่สามารถใช้อำนาจใดในฐานะผู้อำนวยการใหญ่ได้อีก ซึ่งในทางราชการ การที่กฎหมาย ไม่เขียนว่าอนุญาต นั่นแปลว่าทำไม่ได้
อย่างไรก็ตาม หลังมีการร้องเรียนได้มอบหมาย นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี ตรวจสอบ และพบประเด็นเพิ่มเติมหลายจุด ทั้งเรื่อง การแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการใหญ่คนเดิมรักษาการ ทั้งที่หมดวาระแล้ว รวมถึงการที่เจ้าตัวเข้าไปนั่งเป็น กรรมการสรรหา ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการมีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน
อีกทั้ง เมื่อกระทรวงตรวจสอบย้อนหลัง พบว่า ขั้นตอนที่ดีป้าต้องดำเนินการก่อนเริ่มสรรหา เช่น การจัดทำตัวชี้วัด (KPI) ตามกฎหมาย กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย โดยมีหนังสือของดีป้าเมื่อเดือน ต.ค.67 ส่งเข้ากระทรวง แต่หายไปเกือบ 300 วัน ก่อนจะมาปรากฏอีกครั้งกลางเดือน ส.ค.68 และแม้รัฐมนตรีดีอีในขณะนั้นคือ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ได้เห็นชอบแล้ว แต่ดีป้าก็ยังไม่เริ่มกระบวนการสรรหา กระทั่งมาเร่งดำเนินการแบบกะทันหันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
นายไชยชนก กล่าวว่า ตามกฎหมายและระเบียบของดีป้า กระบวนการสรรหาต้องเริ่ม อย่างน้อย 90 วันก่อนครบวาระ และหากทำไม่ทัน สามารถต่อเวลาได้ไม่เกิน 2 เดือน แต่กรณีนี้เกินทั้ง 90 วัน และเกินช่วงต่อเวลา 2 เดือน อย่างชัดเจน เพราะผู้อำนวยการใหญ่คนเดิมหมดวาระตั้งแต่เดือน ก.ค.68 แต่ยังคงรักษาการโดยไม่มีฐานกฎหมายรองรับ ซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงต้องตั้งคำถาม และจำเป็นต้องทำหนังสือทวงถามโดยหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำว่าผิดกฎหมาย แต่ต้องสะท้อนว่า กระบวนการทั้งหมดดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักบริหารราชการ
"ไม่มีคำสั่งเบรกใดๆ ทั้งสิ้น แต่เพราะกระทรวงพบความผิดปกติ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ได้ก้าวก่าย แต่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลโดยตรง ยืนยันว่าไม่มีการเมืองแทรกแซง ไม่เคยคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า และไม่มีเหตุผลต้องผลักดันใครขึ้นมานั่งตำแหน่งนี้ แค่ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงดีอีผมยังแต่งตั้งไม่ได้สักคน แล้วจะไปตั้งผู้อำนวยการใหญ่ดีป้าได้อย่างไร ในเมื่ออำนาจตามกฎหมายของรัฐมนตรีดีอีไม่มีสิทธิเลือกคน มีเพียงอำนาจเห็นชอบตัวชี้วัดเท่านั้น" นายไชยชนก กล่าว