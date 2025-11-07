ดีอี-พาณิชย์-อุตฯ ผนึกพลังขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่ยุค AI ปลุกเศรษฐกิจดิจิทัล

'ดีอี' ผนึก พาณิชย์-อุตฯ เปิดงาน SMEs D-DAY: DIGITAL BOOST ดันผู้ประกอบการเปลี่ยนผ่านสู่ AI Transformation เพิ่มขีดแข่งขันโลกดิจิทัล พร้อมสิทธิ์ดิจิทัลฟรี-ลดหย่อนภาษี-สินเชื่อพิเศษขับเศรษฐกิจไทยพุ่ง
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.68 ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในงาน SMEs D-DAY: DIGITAL BOOST ว่า งานที่จัดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสามารถก้าวทันโลกเทคโนโลยีและปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองในต้นทุนที่จับต้องได้
ดร.จีราวรรณ กล่าวว่า กระทรวงดีอี โดยดีป้า ได้เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Transformation เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงพลังของเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในทุกมิติของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ภายใต้แรงกดดันจากการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digitalization) การมาของ AI และกติกาโลกสีเขียว ส่งผลให้รูปแบบการปรับตัวแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเร่งยกระดับสู่ AI Transformation ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของ SMEs ไทยให้เทียบเท่าระดับสากล
ทั้งนี้ โครงการ AI Transformation ภายใต้นโยบาย "ปรับเพื่อรอด เปลี่ยนเพื่อเศรษฐกิจไทย" เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้จริง โดยดำเนินการผ่าน 2 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.การยกระดับธุรกิจด้วยดิจิทัลตามมาตรการ d-transform วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 600 ราย ครอบคลุมทั้งกลุ่มการผลิต การค้า และเกษตรแปรรูป และ 2.การส่งเสริมการเริ่มต้นใช้งานดิจิทัลตามมาตรการ d-voucher ซึ่งมอบสิทธิ์ใช้ดิจิทัลฟรีอย่างน้อย 6 เดือนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย 10,000 ราย และเกษตรกรอีก 5,000 ราย
นอกจากนี้ ดีป้ายังร่วมกับกรมสรรพากร มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยอนุญาตให้นำค่าใช้จ่ายในการลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัลที่อยู่ในบัญชีบริการดิจิทัล มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด 200% วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท รวมถึงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สูงสุด 5 ปีเต็มในอัตรา 100% สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะที่ ธุรกิจขนาดใหญ่ได้รับการยกเว้นภาษี 3 ปีในอัตรา 50% เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนกล้าลงทุนในเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง
ในด้านการสนับสนุนทางการเงิน นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร SME D Bank กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ดิจิทัลจำเป็นต้องใช้เงินทุน ดังนั้นธนาคารจึงพร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ AI Transformation เพื่อเติมเต็มความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเงินลงทุน ช่วยให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าการลงทุนในเทคโนโลยีจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถพลิกเกมการแข่งขันของธุรกิจไทยได้จริง
ขณะเดียวกัน ภายในงานยังจัดแสดงนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการทุกระดับ ตั้งแต่เครื่อง POS ระบบจัดการคิวและเมนูออนไลน์ ระบบดูยอดขายและสต๊อกผ่านไลน์ แชตบอตตอบลูกค้า ไปจนถึงระบบจัดการบัญชีผ่านคลาวด์ ระบบบริหาร HR และ Payroll ระบบตรวจสอบสลิปปลอม รวมถึงโซลูชันด้านพลังงานและการคำนวณ Carbon Footprint ซึ่งเปิดให้ทดลองใช้งานฟรี 6 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถสัมผัสเทคโนโลยีจริงก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ AI Transformation ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ม.ค.69 ผ่านเว็บไซต์ http://aitransform.depa.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-026-2333 ต่อ 3204–7, 1069 และ 1312 เพื่อรับสิทธิประโยชน์และคำแนะนำในการเริ่มต้นยกระดับธุรกิจสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบ