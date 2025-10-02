ปลัดดีอี ตั้งทีมสอบสินบนสแกมเมอร์ 30 วันรู้ผล ใครเอี่ยวไม่รอด

ปลัดดีอี เผย ตั้งทีมสอบสินบนสแกมเมอร์ 40 ล้านบาท ดึงคนนอกล้วน ลั่น 30 วันรู้ผล ใครเอี่ยวไม่รอด แม้ข้าราชการเองก็ไม่เว้น
เมื่อวันที่ 2 ต.ค.68 นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ภายหลังที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจ่ายสินบนสแกมเมอร์ 40 ล้านบาท ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการกลางสอบสวนข้อเท็จจริง โดยรัฐมนตรีดีอีได้ย้ำชัดว่า ต้องเป็นคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานภายนอกทั้งหมด ยกเว้นตนในฐานะตัวแทนจากกระทรวงดีอีเพียงคนเดียว ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อกระบวนการตรวจสอบ
นอกจากนี้ การหารือเบื้องต้นยังเห็นชอบให้เชิญหน่วยงานสำคัญหลายแห่งเข้าร่วมเป็นกรรมการกลาง อาทิ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น โดยคาดว่าจะได้รายชื่อคณะกรรมการกลางภายใน 1-2 วันนี้ เพื่อให้สามารถเริ่มทำงานได้ทันที และตั้งเป้าสรุปผลสอบสวนให้เสร็จภายใน 30 วัน หรือภายในสิ้นเดือน ต.ค.68
นายพชร กล่าวว่า รัฐมนตรีดีอีได้สั่งการให้เร่งรัดกระบวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ด้วยเหตุนี้จึงต้องเร่งเดินหน้าอย่างเต็มที่ อีกทั้งการดึงหน่วยงานภายนอกมาเป็นกรรมการกลางก็เพื่อให้คณะกรรมการมีอำนาจสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา สามารถเข้าถึงเอกสารหรือพยานหลักฐานต่างๆ ได้โดยตรง หากพบเบาะแสพาดพิงถึงหน่วยงานใด ก็สามารถขยายผลได้ตามกฎหมายโดยไม่ต้องรีรอ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดนี้จะมีจำนวนไม่เกิน 10 คน เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัวสูงสุด และหากสามารถรวบรวมหลักฐานได้เร็ว ก็อาจสรุปผลก่อนครบกำหนด 30 วันด้วย
อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะคาดเดาผลการสอบสวนของคณะกรรมการกลาง เพราะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่จะปรากฏในกระบวนการ หากผลสอบพบว่ามีบุคคลเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ หรือบุคคลอื่นใด คณะกรรมการก็ต้องดำเนินการตามหน้าที่ โดยไม่มีการละเว้น และหากผลสอบไม่พบสิ่งผิดปกติ ก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงเช่นกัน
"รัฐมนตรีดีอีมีคำสั่งชัดเจนให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างถึงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นใคร หากมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นข้าราชการในกระทรวงดีอี ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ไม่มีการยกเว้นหรือประนีประนอม เพราะทุกคนที่เข้ามาทำงานนี้ ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก" นายพชร กล่าว