“ประเสริฐ” โต้ “ชัยชนก” ยันไม่มีใครเสนอส่วย 40 ล้าน แถมได้รางวัลนานาชาติตั้งศูนย์ปราบคอลเซนเตอร์

‘ประเสริฐ’ โต้ ‘ไชยชนก’ อย่าทำตัวเป็นรัฐมนตรีต้นทุนต่ำ ย้ำที่ผ่านไม่เคยมีใครมาเสนอส่วย 40 ล้าน พร้อมคว้ารางวัลนานาชาติ ตั้งศูนย์ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แกนนำพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ (ดีอี) เปิดเผยในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาว่ามีความพยายามเสนอสินบน 40 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อให้ละเว้นการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บผิดกฎหมาย
นายประเสริฐระบุว่า ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี มา 2 ปี ไม่เคยมีผู้ใดมาเสนอผลประโยชน์ เพื่อไม่ให้จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บไซต์ จนทำให้มูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ลดลงกว่าครึ่ง และทำให้ทางกระทรวงดีอี ได้รับรางวัลชนะเลิศ WSIS Prizes 2025 จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
นายประเสริฐระบุอีกว่า แปลกใจที่รัฐมนตรีดีอีคนใหม่ ยังไม่ทันได้ทำหน้าที่ แต่มีคนมาเสนอมอบเงินผลประโยชน์ถึงเดือนละ 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ตนเข้าใจว่าที่เขากล้าเสนอเรื่องผิดกฎหมายเช่นนี้ อาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ของท่านที่ทำให้เหล่ามิจฉาชีพเข้าใจได้ว่า มีช่องทางในการพูดคุยเรื่องดังกล่าว
“เมื่อท่านยืนยันว่า จะทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผมจึงขอแนะนำให้เร่งดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษโดยเร็ว อย่าดีแต่พูด อย่าทำตัวเป็นรัฐมนตรีต้นทุนต่ำ” นายประเสริฐกล่าว