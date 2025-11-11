หูฟังไร้สายตัดเสียง HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC เปิดราคาโปร 849.

หัวเว่ย พร้อมวางจำหน่ายหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC อย่างเป็นทางการ ชูจุดเด่นเป็นหูฟังที่คุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยีและฟีเจอร์ระดับเรือธงในราคาที่เข้าถึงได้ โดดเด่นด้วยระบบตัดเสียงรบกวน Active Noise Cancellation (ANC) ที่ทรงพลัง สามารถลดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง 50dB พร้อมแบตเตอรี่สุดอึดที่ใช้งานได้นานสูงสุด 50 ชั่วโมงเมื่อใช้ร่วมกับเคสชาร์จ
HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC มอบประสบการณ์เสียงระดับพรีเมียม ด้วยโหมดตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะ 3 โหมด (Ultra, General และ Cozy) ที่ปรับการทำงานอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้ใช้ดื่มด่ำกับเสียงเพลงหรือการสนทนาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมี Awareness Mode ที่ช่วยให้รับรู้เสียงรอบข้างได้ชัดเจนโดยไม่ต้องถอดหูฟัง
ในด้านพลังงาน หูฟังรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานตลอดวัน สามารถเล่นเพลงต่อเนื่องได้สูงสุด 10 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง และใช้งานได้สูงสุดถึง 50 ชั่วโมงเมื่อชาร์จผ่านเคส นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีชาร์จไว ที่ชาร์จเพียง 10 นาที ก็สามารถใช้งานได้นานถึง 4 ชั่วโมง
HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ โดยใช้ตัวอย่างรูปทรงหูกว่า 10,000 ตัวอย่าง ทำให้มีน้ำหนักเบา 4.3 กรัมต่อข้าง สวมใส่สบาย กระชับ แม้ใช้งานเป็นเวลานาน มาพร้อมจุกหูฟังซิลิโคน 3 ขนาด และมั่นใจด้วยมาตรฐานกันละอองน้ำและฝุ่น IP54 เชื่อมต่อเสถียรผ่านบลูทูธ 5.4
สำหรับการสนทนา หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน 3 ตัว ทำงานร่วมกับอัลกอริทึม AI และเทคโนโลยี Beamforming ช่วยแยกแยะเสียงพูดและลดเสียงรบกวนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือมีลมแรงระดับ 5 m/s
HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC เปิดตัวในราคาโปรโมชันพิเศษเพียง 849 บาท (จากราคาปกติ 1,499 บาท) เมื่อซื้อระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 (เวลา 20.00 น.) ถึง 15 ธันวาคม 2568 พร้อมรับของสมนาคุณสุด (จำนวนจำกัด) เฉพาะแพลตฟอร์มที่ร่วมรายการ