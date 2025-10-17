SteelSeries ส่งหูฟัง Arctis Nova Elite รองรับเสียง Hi-Res

SteelSeries สร้างนิยามใหม่ให้กับวงการเครื่องเสียงเกมมิ่งและไฮเอนด์ พร้อมท้าชิงตำแหน่ง "หูฟังเกมมิ่งไฮเอนด์ที่ดีที่สุดในโลก" ด้วยการเปิดตัว Arctis Nova Elite หูฟังเกมมิ่งไร้สายรุ่นแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Hi-Res Wireless Certified อย่างเป็นทางการ
Ehtisham Rabbani ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SteelSeries กล่าวว่า SteelSeries ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประกายความเป็นไปได้และยกระดับศักยภาพของเกมเมอร์ให้ถึงขีดสุด Arctis Nova Elite ไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่คือสัญลักษณ์แห่งจินตนาการและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด
“เรากำลังนิยามมาตรฐานใหม่ของหูฟังเกมมิ่งระดับพรีเมียม ที่จะเปลี่ยนทุกช่วงเวลาแห่งการเล่นเกมให้กลายเป็นประสบการณ์เหนือจินตนาการ เพราะหูฟังไร้สาย Arctis Nova Elite ถูกออกแบบมาตอบโจทย์เกมเมอร์ระดับโปร และมอบประสบการณ์เสียงระดับ Audiophile-grade
ภายใน Arctis Nova Elite ขับเคลื่อนด้วยชิปถอดรหัสสัญญาณรุ่นล่าสุด LC3+ ผสานกับ ไดรเวอร์ลำโพงคาร์บอนไฟเบอร์ขนาด 40 มม. ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ทำให้สามารถตอบสนองย่านความถี่ตั้งแต่ 10Hz ถึง 40kHz พร้อมโครงสร้างไดรเวอร์แบบ 2 ชิ้น และวงแหวนทองเหลืองที่ช่วยให้การขับเสียงมีลักษณะ "Pistonic Motion" มอบสัญญาณเสียงคุณภาพสูง 96kHz/24bit ผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย 2.4GHz และ Bluetooth
นอกจากนี้ SteelSerie ยังได้ปรับปรุงการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี GameHub ที่มาพร้อมระบบ OmniPlay ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อและมิกซ์เสียงจาก 4 แหล่งที่มาพร้อมกันได้ (PC, Console, Bluetooth และ Line-In) ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมบน PC หรือ Console พร้อมกับพูดคุยผ่าน Discord และดูคอนเทนต์บน TikTok ไปด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่านพอร์ต Triple USB-C ที่รองรับทุกแพลตฟอร์ม
ตัวหูฟังยังมากับ Active Noise Cancellation (ANC) ระบบตัดเสียงรบกวนที่ทรงพลังที่สุดในตลาดหูฟังเกมมิ่ง พร้อม AI Noise Rejection Microphone ไมโครโฟนคุณภาพสูง 32kHz/16-bit พร้อม AI ช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างได้สูงสุดถึง 97% และระบบแบตเตอรี่คู่สลับเปลี่ยนได้ทันที
Dickson Lee รองประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก SteelSeries กล่าวเสริมว่า เกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมาตรฐานที่สูงมากต่อผลิตภัณฑ์เกมมิ่ง การเปิดตัว Arctis Nova Elite จึงเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงระดับออดิโอไฟล์
เบื้องต้น SteelSeries Arctis Nova Elite วางจำหน่ายในราคา 26,900 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ Sage/Gold และ Black พร้อมแล้วสำหรับเกมเมอร์และผู้รักเสียงเพลงที่ต้องการประสบการณ์เสียงระดับ Elite ที่แท้จริง