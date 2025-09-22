Samsung ส่ง 2 หูฟังไร้สายรุ่นใหม่ “Buds3 FE - Buds Core” รองรับ Galaxy AI

ซัมซุง เปิดตัวหูฟังไร้สายแบบ True Wireless พร้อมกัน 2 รุ่น ได้แก่ Galaxy Buds3 FE ที่มาพร้อมดีไซน์ Blade อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ระดับพรีเมียม และ Galaxy Buds Core หูฟังคุณภาพที่เน้นความคุ้มค่าและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน รองรับการเชื่อมต่อที่ลื่นไหลใน Ecosystem ของ Galaxy และการนำเทคโนโลยี Galaxy AI เข้ามายกระดับประสบการณ์การใช้งาน
สำหรับ Galaxy Buds3 FE ถูกวางตำแหน่งให้เป็นหูฟังที่มอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ โดดเด่นด้วยดีไซน์ Blade ที่เรียบเท่และเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ Galaxy Buds รุ่นใหม่ พร้อมการอัปเกรดคุณภาพเสียงครั้งสำคัญด้วยลำโพงขนาดใหญ่ขึ้น ให้เสียงเบสทุ้มลึกและเสียงแหลมที่คมชัด
ฟีเจอร์เด่นของ Galaxy Buds3 FE ประกอบด้วยระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้าง (Active Noise Cancellation: ANC) ที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และเทคโนโลยี Crystal Clear Call ที่ใช้ Machine Learning แยกเสียงผู้พูดออกจากเสียงรบกวนภายนอก ทำให้การสนทนาคมชัดทุกสถานการณ์
มากับการควบคุมที่ง่ายดายผ่านการ บีบ (Pinch) ที่ก้านหูฟัง หรือ เลื่อนขึ้น-ลง (Swipe) เพื่อปรับระดับเสียง ทำงานร่วมกับ Galaxy AI อัจฉริยะ รองรับฟีเจอร์ AI เต็มรูปแบบ เช่น การสั่งงานด้วยเสียง “Hey Google” และฟีเจอร์ Interpreter ที่ทำงานร่วมกับแอปบนสมาร์ทโฟน ช่วยแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์
แบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง 8 ชั่วโมง รองรับการเชื่อมต่อไร้รอยต่อ ด้วยฟีเจอร์ Auto Switch ช่วยสลับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Galaxy ได้อย่างลื่นไหล และมีปุ่มจับคู่บนเคสเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อ
ส่วน Galaxy Buds Core เป็นหูฟังที่ซัมซุงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใช้ทุกคน ชูจุดเด่นด้านคุณภาพเสียงที่สมดุล สวมใส่สบาย และฟังก์ชันที่จำเป็นครบครันในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย
ความน่าสนใจของ Galaxy Buds Core อยู่ที่ การปรับจูนเสียงมาอย่างพิถีพิถัน ให้เสียงสูงที่ใสกังวานและเบสที่นุ่มลึก มาพร้อมปลายซิลิโคนที่ออกแบบมาให้สวมใส่สบายได้ตลอดทั้งวัน และทนทานต่อฝุ่นและน้ำในระดับ IP54
นอกจากนี้ ยังมีไมโครโฟน 3 ตัวช่วยจับเสียงพูดได้อย่างแม่นยำ ทำให้การสนทนาชัดเจน ทำงานกับ Galaxy AI ที่รองรับฟีเจอร์ Interpreter ในโหมดสนทนา (Conversation Mode) ช่วยให้การสื่อสารข้ามภาษาง่ายขึ้นเพียงแค่สวมหูฟัง และฟีเจอร์ Auto Switch และสามารถติดตามตำแหน่งหูฟังได้ง่ายๆ ผ่าน Samsung Find
Galaxy Buds3 FE มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีดำ และสีเทา วางจำหน่ายนี้ในราคา 4,290 บาท ส่วน Galaxy Buds Core มีให้เลือก 2 สี คือ สีดำ และสีขาว พร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 1,490 บาท