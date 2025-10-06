Google พา AI มาช่วยดูแลบ้าน ผ่านโปรเจกต์ ‘Gemini for Home’

Google ยกระดับ AI Gemini สู่ผู้ช่วยเหลือภายในบ้าน ด้วย Gemini for Home ที่จะผสมผสานการเป็นผู้ช่วย AI ที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อใช้งานภายในบ้านโดยเฉพาะ ผ่าน 4 แกนหลักคือ AI แอปฯ Google Home ฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ และบริการสมาชิก Google Home Premium
โดยแกนหลักที่สุดของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการพัฒนา Gemini for Homeให้เป็น AI ที่นำความสามารถของ Gemini มาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของการใช้งานในบ้าน มีการเคลื่อนไหว และมีผู้ใช้งานหลายคน ทำให้การโต้ตอบเปลี่ยนจากการสั่งงานธรรมดาไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ
Gemini จะเข้ามาแทนที่ Google Assistant เดิมบนลำโพงและจออัจฉริยะ พร้อมทั้งอัปเกรดความสามารถของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กล้องวงจรปิด, กริ่งประตูอัจฉริยะ และแอปพลิเคชัน Google Home โดย Google จะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้งานบางส่วนได้ทดลองใช้ (Early Access) ภายในเดือนตุลาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำไปพัฒนาต่อไป
ถัดมาคือส่วนติดต่อผู้ใช้หลักอย่าง แอป Google Home ที่เป็นศูนย์กลางควบคุมบ้าน ให้องรับ AI ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ Nest รุ่นก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นกล้อง, กริ่งประตู, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ หรือล็อกประตู ครบจบในแอปเดียว ประกอบกับการออกแบบที่เรียบง่าย และขับเคลื่อนด้วย Gemini การควบคุม, การตั้งค่าอัตโนมัติ และการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านจึงง่ายขึ้น
พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัว ฮาร์ดแวร์ใหม่ ทั้ง Nest และ Google Home ที่ออกแบบมาเพื่อ Gemini การมาถึงของ AI ยุคใหม่ มาพร้อมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ Gemini โดยเฉพาะ
อย่าง Nest Cams และ Doorbell รุ่นใหม่ ที่ให้คุณภาพของภาพที่ดีขึ้น และเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ด้วย AI รวมถึง Google Home Speaker ลำโพงอัจฉริยะที่สร้างขึ้นมาเพื่อการสนทนากับ Gemini โดยเฉพาะ ทำให้การพูดคุยเป็นธรรมชาติและลื่นไหลยิ่งขึ้น
สุดท้าย บริการสมาชิก Google Home Premium บริการสมาชิกรายเดือนสำหรับทั้งบ้าน ที่จะเปิดใช้งานความสามารถของ Gemini for Home บนอุปกรณ์ทุกชิ้นที่รองรับ โดยบริการนี้จะรวมอยู่ในแพ็กเกจ Google AI Pro และ Ultra สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกอยู่แล้ว