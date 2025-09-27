หัวเว่ย เปิดตัวสถาปัตยกรรม SuperPoD แบบเปิด รองรับการประมวลผลในทุกสถานการณ์

หัวเว่ย ประกาศเปิดตัวสถาปัตยกรรม SuperPoD รุ่นใหม่ อย่างเป็นทางการ ภายในงาน HUAWEI CONNECT 2025 พร้อมผลิตภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่การ์ด โมดูล เซิร์ฟเวอร์ ไปจนถึงคลัสเตอร์ โดยเน้นความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น
นายหยาง เฉาบิน ประธานกลุ่มธุรกิจไอซีทีของหัวเว่ย กล่าวว่า SuperPoD ใช้โปรโตคอล UnifiedBus เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ทางกายภาพให้ทำงานเสมือนเป็น Single Logical Server ยกระดับมาตรฐานใหม่ของการประมวลผลขนาดใหญ่ ทั้งประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และการขยายระบบ โดยหัวเว่ยยังคงผลักดันผลิตภัณฑ์ Ascend และ SuperPoD แบบครบวงจร ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่จนถึงเวิร์กสเตชัน พร้อมกันนี้หัวเว่ยยังคงยึดมั่นในแนวทางฮาร์ดแวร์แบบเปิดและซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เพื่อสนับสนุนพันธมิตรในการพัฒนาโซลูชัน SuperPoD ที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม
โดย SuperPoD รุ่นใหม่จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายระบบได้แบบเชิงเส้น พร้อมแบนด์วิดท์สูงและความหน่วงต่ำ ตลอดปี 2025 หัวเว่ยได้ส่งมอบหน่วยประมวลผล Atlas 900 A3 SuperPoD ไปแล้วกว่า 300 ชุด ซึ่งถูกนำไปใช้งานโดยลูกค้ามากกว่า 20 ราย ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น อินเทอร์เน็ต การเงิน โทรคมนาคม พลังงานไฟฟ้า และการผลิต
ภายในงาน HUAWEI CONNECT 2025 ปีนี้ หัวเว่ยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของโปรโตคอล UnifiedBus และสถาปัตยกรรม SuperPoD ซึ่งประกอบด้วย
• Atlas 950 SuperPoD (Liquid-Cooled) สำหรับศูนย์ข้อมูล, Atlas 850/860 SuperPoD (Air-Cooled) สำหรับองค์กร, การ์ด Atlas 350 รุ่นใหม่ และ TaiShan 950 SuperPoD สำหรับการประมวลผลทั่วไป
• Atlas 950 ถูกยกย่องว่าเป็นโซลูชันที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการประมวลผล AI ขนาดใหญ่พิเศษ รองรับการเชื่อมต่อได้สูงสุด 8,192 NPU โดยไม่สูญเสียสมรรถนะ
• Atlas 850 เป็นเซิร์ฟเวอร์ Air-Cooled เครื่องแรกที่ออกแบบมาเพื่อองค์กร รองรับได้ถึง 1,024 NPU
• Atlas 350 ใช้ชิป Ascend 950PR ประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง 2.5 เท่า รองรับการใช้งานยืดหยุ่นทั้งแบบเดี่ยวและหลายการ์ด
• TaiShan 950 SuperPoD ลดความหน่วงเหลือเพียง 370 นาโนวินาที และแบนด์วิดท์สูงสุด 2.8TB/s
หัวเว่ยยังเปิดให้พันธมิตรเข้าถึงสถาปัตยกรรม SuperPoD และโปรโตคอล UnifiedBus เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมเปิดซอร์สโค้ด UB OS Component เพื่อบูรณาการกับคอมมูนิตี้โอเพ่นซอร์ส เช่น openEuler และผลักดันการพัฒนาเครื่องมือ Ascend CANN Toolkit รวมถึงสนับสนุนคอมมูนิตี้ชั้นนำอย่าง PyTorch และ vLLM
หัวเว่ยย้ำวิสัยทัศน์การทำงานร่วมกับพันธมิตรและลูกค้า เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลที่แข็งแกร่ง รองรับทุกสถานการณ์ และขับเคลื่อนความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน