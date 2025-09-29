Xiaomi เตรียมพัฒนาชิปรุ่นใหม่ ปัดไม่ออกทุกปีเหมือน Apple

ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจีน "เสียวหมี่" (Xiaomi) เผยแผนพัฒนาชิปประมวลผลระดับไฮเอนด์รุ่นใหม่สำหรับสมาร์ทโฟน ยืนยันไม่คิดเปิดตัวชิปใหม่ทุกปีเหมือนคู่แข่งอย่างแอปเปิล (Apple)
นางสาวสวี่เฟย (Xu Fei) รองประธานบริษัท Xiaomi กล่าวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ว่าบริษัทกำลังวางแผนล่วงหน้าสำหรับชิปรุ่นถัดไป โดยเน้นย้ำว่า Xiaomi ยังเป็น "มือใหม่" ในธุรกิจนี้ จึงต้องใช้เวลาเรียนรู้และวางแผนอย่างรอบคอบ
***ลงทุนยาว มองระยะ 10 ปี
Xiaomi เปิดตัวชิป XRing 01 เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยี 3 นาโนเมตรที่ทันสมัยที่สุดในตลาด พร้อมประกาศลงทุนอย่างน้อย 50,000 ล้านหยวน (ราว 2.4 แสนล้านบาท) ตลอด 10 ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาชิปของตัวเอง
สวี่เฟย เปิดเผยว่า XRing 01 จะมียอดจัดส่ง 1 ล้านชิป แต่บริษัทต้องผลิตถึง 10 ล้านชิปต่อรุ่น จึงจะคุ้มทุน โดยบริษัทต้องใช้ความอดทน 10 ปี กว่าธุรกิจชิป SoC จะเริ่มคุ้มทุน ดังนั้นในช่วงแรกบริษัทจะต้องมั่นใจว่าประสบการณ์ใช้งานและประสิทธิภาพดีพอ
***มุ่งผสานระบบนิเวศ
การพัฒนาชิปเองช่วยให้ Xiaomi ควบคุมการผสานระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกับระบบปฏิบัติการ HyperOS และแพลตฟอร์ม AI อย่าง HyperAI ของตัวเอง
นักวิเคราะห์มองเรื่องนี้ว่าการมีชิปเองจะช่วยให้ Xiaomi สร้างประสบการณ์ที่ลงตัวคล้าย Apple หรือ Google นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับพัฒนาชิปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอตช์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้า
แม้พัฒนาชิปเอง แต่ Xiaomi ยืนยันจะใช้ชิปจาก Qualcomm และ MediaTek ควบคู่ไปด้วย เนื่องจากเป็นพันธมิตรมายาวนานกว่า 15 ปี โดยจะเดิน 2 เส้นทางพร้อมกัน เป็นการบอกพาร์ทเนอร์ชัดเจนว่าไม่ต้องกังวล.