เสียวหมี่ จับมือ PADI ยกทีมเสียวหมี่แฟนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลทำความสะอาดหาดบางแสน

เสียวหมี่ ประเทศไทย ร่วมมือกับ PADI (สมาคมครูผู้สอนดำน้ำมืออาชีพ/Professional Association of Diving Instructors) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมพาอาสาสมัครจากเสียวหมี่แฟนกว่า 50 ชีวิตร่วมกันเก็บขยะ ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ภายใต้โครงการเพื่อร่วมส่งเสริมการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและมอบหาดที่สะอาดให้กับทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทางทะเลเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day)เสียวหมี่ได้เห็นถึงปัญหาว่าขยะหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นั้นจะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทรซึ่งขยะกว่า 80% นั้นจะไหลลงสู่ท้องทะเลผ่านแม่น้ำ โดยที่ขยะพลาสติกกว่า 94% จะตกลงสู่พื้นทะเลและส่งผลโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลและสภาพแวดล้อมของชายฝั่งเสียวหมี่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและต้องการตอกย้ำถึงจุดยืนของบริษัทที่ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงและยั่งยืนให้กับผู้ใช้งานทั่วโลก แต่ยังให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลกที่ส่งผลโดยตรงต่อมนุษยชาติอีกด้วย จึงเกิดขึ้นเป็นโครงการ ‘Shoring up with Xiaomi - Earth day activity 2024’ นอกจากนี้เสียวหมี่ ประเทศไทย ยังได้พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปเรียนรู้ถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย