ราคาคุ้ม! HUAWEI WATCH GT 6 เริ่มต้น 6,990 บาท

หัวเว่ย เปิดราคาจำหน่ายสมาร์ทวอทช์ HUAWEI WATCH GT 6 Seriesอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัว “ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” ในฐานะพรีเซนเตอร์ เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ Fashion Forward ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสไตล์ที่หรูหรา ในราคาเริ่มต้น 6,990 บาท
ดีไซน์ HUAWEI WATCH GT 6 Series มาพร้อมแนวคิด “Boundless Geometric Aesthetic” ที่มีขอบจอบางลงและหน้าจอสว่างสูงสุดถึง 3000 nits โดยมีให้เลือก 3 รุ่นหลัก ได้แก่ HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 มม.) ที่ใช้วัสดุพรีเมียมอย่างไทเทเนียมและกระจกแซฟไฟร์, HUAWEI WATCH GT 6 (46 มม.) ดีไซน์กรอบแปดเหลี่ยมสุดแกร่ง และ HUAWEI WATCH GT 6 (41 มม.) ที่เน้นความสง่างามสำหรับข้อมือผู้หญิงโดยเฉพาะ
เจาะลึกฟีเจอร์ใหม่ HUAWEI Watch GT 6 ซีรีส์ เตรียมขายไทย 2 ต.ค.
สำหรับสายสปอร์ตและแอดเวนเจอร์ สมาร์ทวอทช์ซีรีส์นี้มาพร้อมโหมดออกกำลังกายมากกว่า 100 รูปแบบ พร้อมยกระดับความแม่นยำของ GPS ด้วย HUAWEI Sunflower Positioning System 2.0 และเป็นสมาร์ทวอทช์เรือนแรกของวงการที่รองรับ Cycling Virtual Power ซึ่งช่วยคำนวณกำลังการปั่นได้อย่างแม่นยำเทียบเท่าอุปกรณ์ระดับโปร
ในด้านสุขภาพ HUAWEI WATCH GT 6 Series ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบ TruSense เพื่อการตรวจวัดค่าสุขภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้น, TruSleep สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับเชิงลึก และฟีเจอร์ใหม่แกะกล่องอย่าง Emotional Wellbeing ที่สามารถวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ได้ถึง 12 รูปแบบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ทรงพลัง ทำให้ HUAWEI WATCH GT 6 Series รุ่น 46 มม. สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 21 วัน และ 14 วันสำหรับรุ่น 41 มม. ต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียว ลดความกังวลเรื่องการชาร์จบ่อย และพร้อมใช้งานกับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ผ่านแอปพลิเคชัน HUAWEI Health
HUAWEI WATCH GT 6 Series วางจำหน่ายแล้วในราคาเริ่มต้น 6,990 บาท พร้อมโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2568 – 2 พฤศจิกายน 2568 รับของสมนาคุณมูลค่ารวมสูงสุด 8,146 บาท อาทิ หูฟัง HUAWEI FreeBuds 6i, สมาชิก HUAWEI Health+ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ