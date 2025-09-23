เจาะลึกฟีเจอร์ใหม่ HUAWEI Watch GT 6 ซีรีส์ เตรียมขายไทย 2 ต.ค.

หัวเว่ย คาดหวังรักษาอันดับผู้นำตลาดสมาร์ทวอทช์ในประเทศไทยต่อเนื่อง หลังเปิดข้อมูล GFK ขึ้นเบอร์ 1 อุปกรณ์ไอทีสวมใส่ในไทย ด้วยการเตรียมเปิดตัว HUAWEI WATCH GT 6 ซีรีส์ จับกลุ่มผู้ใช้งานสายออกกำลังกาย ที่ต้องการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ในวันที่ 2 ต.ค. นี้
สำหรับ HUAWEI WATCH GT 6 Series จะเปิดตัวพร้อมกันหลายรุ่น โดยแบ่งเป็น GT 6 Pro และ GT 6 ในสองขนาดหน้าปัดคือ 46 มม. และ 41 มม. จุดเด่นที่สุดคือรุ่น GT 6 Pro ที่ยกระดับความหรูหราด้วยวัสดุระดับไฮเอนด์ ประกอบด้วย ตัวเรือนไทเทเนียม ที่มีความแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบา หน้าปัดกระจกแซฟไฟร์ ป้องกันรอยขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงฝาหลังนาโนคริสตัลเซรามิก ลดโอกาสการเกิดอาการแพ้
นอกจากนี้ยังมาพร้อมหน้าจอที่ให้ความสว่างสูงสุดถึง 3,000 nits ซึ่งสว่างกว่าสมาร์ทวอทช์ทั่วไปในตลาด ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ใช้งานกลางแจ้ง เช่น ตีกอล์ฟ หรือปั่นจักรยานกลางแดด โดยมีตัวเลือกสีสันให้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น
HUAWEI WATCH GT 6 Pro มีให้เลือกทั้งสีไทเทเนียมล้วน และสีน้ำตาล ตามด้วย HUAWEI WATCH GT 6 (46 มม.) สีเขียว และสีดำ ปิดท้ายด้วย HUAWEI WATCH GT 6 (41 มม.) ใน สีม่วง, สีขาวสายหนัง และสีทอง Milanese Gold
โดยมีการอัปเกรดฟีเจอร์สำหรับสายสปอร์ตและกิจกรรมเอ็กซ์ตรีม ไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS แม่นยำที่สุด ภายใต้ระบบ HUAWEI Sunflower Positioning System 2.0 ที่รองรับดาวเทียมถึง 6 ระบบ พร้อมอัลกอริทึมที่ช่วยจับสัญญาณได้ดีที่สุดเสมอ ทำให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 8 เมตร ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่ 12-15 เมตร
ในโหมดปั่นจักรยาน มาพร้อมฟีเจอร์เด่น Virtual Power Matrix ที่สามารถประเมินค่าพลังวัตต์ (Watt) ในการปั่นได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม Power Meter ทำให้เข้าถึงข้อมูลการฝึกซ้อมระดับโปรได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมี Fall Detection 2.0 ที่ปรับความไวในการตรวจจับแรงกระแทกจาก 8G เป็น 32G เพื่อลดความผิดพลาดและโทรฉุกเฉินได้แม่นยำเมื่อเกิดอุบัติเหตุจริง
ส่วนในโหมดกอล์ฟ (เฉพาะรุ่น Pro) ปรับโฉม UI ใหม่ทั้งหมด ให้รองรับการแสดงผลแผนที่สนาม, Contour Map บอกความลาดเอียงของกรีน (Green Slope), ระยะอุปสรรค และ Tap Targeting ได้ฟรี ซึ่งปกติเป็นฟีเจอร์ที่ต้องเสียเงินในแอปพลิเคชันอื่น รองรับสนามกอล์ฟกว่า 17,000 แห่งทั่วโลก
ตามด้วยโหมดวิ่งเทรล (เฉพาะรุ่น Pro) เพิ่มความจุในการบันทึกเส้นทาง (Route) จาก 10 เส้นทางเป็น 50 เส้นทาง พร้อม Offline Color Map ที่ทำงานร่วมกับ GPS ทำให้วิ่งในที่อับสัญญาณได้อย่างมั่นใจ และโหมดดำน้ำ (เฉพาะรุ่น Pro รองรับการดำน้ำลึกได้ถึง 40 เมตร ด้วยมาตรฐานกันน้ำ IP69 และ 5 ATM
นอกจากนี้ หัวเว่ยยังคงให้ความสำคัญกับข้อมูลสุขภาพเชิงลึก โดยในซีรีส์นี้ได้เน้นเรื่องสุขภาวะทางอารมณ์เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น Emotional Wellbeing 2.0 ยกระดับการตรวจจับอารมณ์จากเดิม 3 รูปแบบ เป็น 12 รูปแบบ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลความสุขและความเครียดร่วมกัน พร้อมแสดงผลผ่าน Watch Face น้องสัตว์เลี้ยง (Pet Theme) ที่มีท่าทางเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของผู้ใช้ได้ถึง 12 แบบ และยังอัปเดตข้อมูลเร็วขึ้นทุก 10 นาที (จากเดิม 30 นาที)
เทคโนโลยีตรวจจับการนอน และวัดอัตราการเต้นของหัวใจอย่าง TruSleep และ TruSeen ที่แม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมฟีเจอร์ Health Insight ที่สรุปข้อมูลสุขภาพภาพรวมให้เข้าใจง่าย รวมถึงฟีเจอร์ ECG (เฉพาะรุ่น Pro) ฟังก์ชันการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ได้รับการรับรองจาก อย. ประเทศไทย
ทั้งนี้ หนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญของซีรีส์นี้คือแบตเตอรี่ และหน่วยความจำทุกรุ่นอัปเกรดเป็น 64 GB โดยอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ HUAWEI WATCH GT 6 Pro และ GT 6 (46 มม.) ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 21 วัน ส่วน HUAWEI WATCH GT 6 (41 มม.) ใช้งานได้สูงสุด 14 วัน
เบื้องต้น HUAWEI WATCH GT 6 Series จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ พร้อมกับแคมเปญพิเศษร่วมกับทาง Shopee Mega Brand Day ซึ่งจะมีโปรโมชันพิเศษสำหรับ S Pay Later ผ่อน 0% สูงสุด 12 เดือน พร้อมติดตามราคาจำหน่ายได้ในวันเปิดตัวที่ Facebook Huawei Mobile TH